Сегодня 24 января 2019 года, 12:57

США признали лидера оппозиции Венесуэлы президентом

В Венесуэле произошла смена власти, информирует Pravo.ru.

Лидер оппозиции страны Хуан Гуаидо (он же председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы) назвал себя новым президентом страны. Его временное президентство уже признал Дональд Трамп. Бразилия и Канада также присоединились к такой позиции.

Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, а также принес присягу, сообщает BBC. Это произошло на фоне массовых демонстраций в стране. Гуаидо сказал, что берет на себя обязанности президента, чтобы «добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы». Также он назвал Николаса Мадуро нелегитимным президентом.

Дональд Трамп выступил с заявлением и официально признал политика исполняющим обязанности главы государства. При этом Верховный суд Венесуэлы начал уголовное расследование в отношении оппозиционного парламента. Власти арестовали около 27 человек по делу о восстании.

Протесты в стране начались несколько дней назад, есть погибшие. Протесты носят антиправительственный характер. Поводом для массовых протестов, как сообщает агентство, стало сообщение министерства обороны о неудачной попытке военного мятежа в столице (Каракас).