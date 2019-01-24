Сегодня 24 января 2019 года, 12:57

Суд обязал КМУ усовершенствовать санитарные правила вырубки деревьев в заповедниках

Суд обязал Кабинет Министров Украины привести в соответствие с Законом санитарные правила вырубки на территории памятников природы, заповедных урочищ, заказников. Об этом информирует пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Окружной административный суд города Киева рассмотрел по сути дело по иску народного депутата Игоря Луценко к Кабинету Министров Украины, при участии третьего лица — Министерства аграрной политики Украины, в котором истец просил суд признать противоправным бездействие правительства, связанное с отказом устранить противоречия и обязать КМУ привести в соответствии с положениями Закона «О природно-заповедном фонде Украины» пункты Санитарных правил в лесах Украины и правил улучшения качественного состав лесов, утвержденных Кабмином.

Суд принял решение о частичном удовлетворении административного иска. В частности, суд признал противоправным бездействие Кабмина относительно неприведения Правил в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат».

Также суд обязал КМУ привести в соответствие с Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины» положения Санитарных правил в лесах Украины и Правила улучшения качественного состава лесов, принятые в 1995 и 2007 годах соответственно, утвержденные Кабинетом Министров Украины.

Решение суда мотивировано тем, что КМУ в трехмесячный срок со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат» не привел свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Как известно, истец просил суд, чтобы в соответствии с положениями Закона в Правилах было отмечено, что на территории памятников природы запрещаются сплошные, постепенные, лесовосстановительные и проходные вырубки, удаление захламленности и любая другая деятельность, которая угрожает сохранению и приводит к деградации или изменению первоначального их состояния; на территории заповедных урочищ запрещаются все виды вырубки, любая другая деятельность, нарушающая естественные процессы, которые происходят в природных комплексах, включенных в их состав; на территориях заказников запрещаются сплошные, постепенные, лесовосстановительные и проходные вырубки, удаление захламленности, что противоречит целям и задачам, предусмотренным положением о заказнике.