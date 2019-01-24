Сегодня 24 января 2019 года, 11:28

Должниками по алиментам займется Гоструда

Министерство юстиций Украины будет передавать жалобы на неплательщиков алиментов в Гоструда. Таким образом чиновники хотят поймать двух зайцев сразу: выйти на предприятия, где платят зарплаты в конвертах, и решить проблему с злостными неплательщиками алиментов.

Как рассказали UBR.ua в Минюсте, только за 2018 год в органы государственной исполнительной службы направлено 10 153 обращения от родителей, проживающих с детьми о том, что должники работают неофициально и получают зарплату в конвертах. Таким образом алиментщики не только уклоняются от своих обязанностей, но и не платят налоги, говорят чиновники.

Отныне, в соответствии с положениями меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции и Государственной службой Украины по вопросам труда, по таким фактам будут организованы проверки компаний, где работают уклонисты. Заодно котроллеры проверят и все предприятие на предмет должно неоформленных сотрудников. О фактах возможного нарушения Минюст будет сообщать в Гоструда не позднее следующего рабочего дня с момента получения жалобы. При выявлении факта выплат заработной платы в конверте предприятие оштрафуют на 125 190 грн. за каждого такого сотрудника. Что касается нерадивого родителя, то сокрытие реальной зарплаты может быть квалифицировано как злостное уклонение от уплаты алиментов и грозит общественными работами на срок от 80 до 120 часов или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы до двух лет.