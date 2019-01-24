Сегодня 24 января 2019 года, 11:28

Гражданско-правовая ответственность — в центре внимания слушателей Legal High School

Пятый модуль спецкурса Наталии Кузнецовой «Новый взгляд на гражданское право» был посвящен эволюции гражданско-правовой ответственности.

В первой лекции речь шла об определении ответственности в гражданском праве. «Через механизмы ответственности испытывается прочность права», — подчеркнула Наталья Семеновна, отметив, что проблема ответственности может рассматриваться на разных уровнях: от конкретики практического применения до обобщения природы этого явления.

Чтобы права были восстановлены, обязательно надо применить государственное принуждение, которое действует независимо от желания отдельных лиц. Принуждение является адекватной реакцией на юридическое и общественное осуждение нарушения и устанавливает для правонарушителя невыгодные последствия.

Она напомнила слушателям Legal High School классификацию мер государственного принуждения, отметив, что меры защиты субъективных прав делятся на меры защиты субъективных гражданских прав, меры защиты правопорядка и меры локализации или распределения убытков.

Лектор подчеркнула, что гражданско-правовая ответственность занимает важное место среди видов ответственности, ведь имеет материальное содержание, которое заключается во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, приводит к невыгодным имущественным последствиям для нарушителя и направлено на восстановление имущественной сферы потерпевшего лица.

Очерчивая виды гражданско-правовой ответственности, Наталья Семеновна обратила внимание, что она может классифицироваться по различным признакам, таким как основания (договорная, деликтная ответственность), размер (полная, ограниченная, повышенная) или множественность субъектов (долевая, солидарная, субсидиарная).

Как отметила спикер, при договорных отношениях стороны соглашения могут самостоятельно установить вид ответственности за его невыполнение, не совпадающий с предусмотренными законом. При этом неисполнение договорных обязательств нельзя расценивать как деликт. В случае деликта стороны могут договориться лишь о способах возмещения убытков.

Что касается размера ответственности, то соответствующие ограничения предусмотрены законом, однако стороны договора могут устанавливать его на свое усмотрение по обоюдному согласию.

При множественности субъектов ответственности (например, должников у кредитора) ответственность может быть частичной (когда каждый должник платит только свою часть). Другое дело — солидарная ответственность: каждый должник отвечает перед кредитором в полном объеме при условии, что остальные должники рассчитаются с ним позже. Солидарная ответственность установлена законом и направлена на удовлетворение потребностей кредитора. Субсидиарная (дополнительная) ответственность наступает, когда вред причинен к примеру, несовершеннолетними. Они несут ответственность всем своим имуществом. В случае если такого имущества недостаточно для покрытия причиненного ущерба, субсидиарными ответчиками становятся родители или опекуны, которые компенсируют убытки пострадавшему.

Гражданско-правовые санкции — это меры (мероприятия) гражданско-правовой ответственности имущественного, государственно-принудительного характера, применяемые судом к правонарушителю с целью компенсации имущественных потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя имущественные последствия его поведения. Определения санкций и ответственности очень близки, поскольку они являются инструментом ответственности. По своему содержанию санкции могут быть компенсационными (компенсируют причиненный ущерб), штрафными (превышают компенсацию убытков) и конфискационными.

В начале второй лекции модуля Наталия Кузнецова обратила внимание слушателей Legal High School, что состав гражданского правонарушения формируют неправомерное поведение (действия или бездействие), причинение потерпевшему лицу вреда или нанесение ему убытков и наличие причинной связи между неправомерным поведением и причиненным вредом (например, когда смерть потерпевшего произошла не вследствие ранения преступником, а из-за недосмотра медицинского персонала лечебного учреждения). Бездействие становится составом правонарушения только в случае, если необходимость совершать действия была заранее указана, подчеркнула лектор. Четвертым элементом состава правонарушения является вина правонарушителя, которая имеет не объективный, а субъективный характер.

Впрочем, есть и ограниченный состав гражданских правонарушений. В первую очередь это причинение вреда правомерным поведением (в состоянии крайней необходимости), например, при применении необходимой обороны без превышения ее пределов. Ответственность может также наступать при отсутствии причинной связи (только в случае ущерба, нанесенного пассажиру самолета в результате инцидента, спровоцированного действием непреодолимых сил. Владелец воздушного судна должен компенсировать ущерб даже в таком случае).

Говоря о возмещении вреда независимо от вины, Наталия Семеновна отметила, что вред, причиненный источником повышенной опасности (хранением или содержанием транспортных средств, механизмов и оборудования, использованием, хранением химических, радиоактивных, взрыво- и огнеопасных и других веществ, содержанием диких зверей, служебных собак и собак бойцовских пород и т.п.), возмещается его владельцем в любом случае, кроме ситуаций, когда имел место сознательный умысел потерпевшего.

Изготовитель товара, являющегося недвижимым имуществом, исполнитель работ (услуг) также обязаны возместить вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате конструктивных, технологических, рецептурных и иных недостатков товара, работ (услуг), а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о них.

Возмещение вреда не зависит от вины изготовителя товара, а также от того, состоял ли потерпевший с изготовителем в договорных отношениях. Правда изготовитель товара, являющегося недвижимым имуществом, исполнитель работ (услуг) освобождаются от возмещения вреда, если они докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения пострадавшим правил пользования или хранения товара, результатов работ (услуг).

Возмещение вреда и убытков происходит независимо от того, предусмотрено ли это законом, на основании статьи 22 Гражданского кодекса Украины. В соответствии с ней убытками являются:

1) реальный ущерб — потери, которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы, которые лицо осуществило или должно будет осуществить для восстановления своего нарушенного права;

2) упущенная выгода — доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено.

При этом следует различать возмещение убытков, нанесенных нарушением обязательства, и возмещение вреда, причиненного деликтом. Лектор отметила, что в гражданском праве вина не играет такой большой роли, как в других видах права, при этом презумпция вины ответчика заставляет его доказывать ее отсутствие. Как пишут в судебных решениях, «ответчик не предоставил доказательств отсутствия вины». При этом убытки взыскиваются в полном объеме независимо от степени вины.

Одной из форм ответственности является неустойка — определенная в законе или договоре часть средств или имущества, возмещаемая в случае неисполнения договорных обязательств. Неустойка выступает и мерой обеспечения выполнения сделки, и штрафной санкцией в случае ее невыполнения, поэтому статья 624 ГК Украины устанавливает четыре вида неустоек: штрафная, зачетная, исключительная и альтернативная.

В завершение лекции были проанализированы основания освобождения от гражданско-правовой ответственности, предусмотренные статьей 617 ГК Украины: случай (казус), форс-мажорные обстоятельства, действие непреодолимой силы.