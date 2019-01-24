Сегодня 24 января 2019 года, 09:58

Александр Фефелов стал партнером ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Руководитель практики антимонопольного и конкурентного права Александр Фефелов стал партнером юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». Александр возглавляет практику антимонопольного и конкурентного права юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» с 2010 года. Под его руководством практика «Ильяшев и Партнеры» получила международное признание и была удостоена Юридической премии 2018 года.

«Александр внес значительный вклад в развитие фирмы, и мы рады его присоединению к партнерскому составу, – заявил Михаил Ильяшев, Управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры». – Назначение руководителя практики антимонопольного и конкурентного права партнером свидетельствует не только о том, что мы рассматриваем эту практику как одну из ключевых и перспективных, но и является высокой оценкой личностных и профессиональных качеств Александра Фефелова».

Александр Фефелов – адвокат, член Международной ассоциации адвокатов, член Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины c 2012 года, глава Правового комитета и член Президиума Общественного совета при АМКУ. Принимает активное участие в работе Общественного совета с целью обеспечения успешной нормотворческой и экспертной работы в сфере антимонопольного и конкурентного права, усовершенствования эффективного взаимодействия государственных органов, бизнеса и общества.

«Я благодарен фирме и нашим уважаемым клиентам за возможность работать в команде ярких, преданных своему делу коллег, – прокомментировал назначение Александр Фефелов. – Буду рад внести свой вклад в дальнейшее стратегическое развитие фирмы».

Признанный эксперт в данной отрасли, Александр имеет 23-летний опыт работы в сфере антимонопольного регулирования. Общий юридической стаж Александра составляет 27 лет. Согласно результатам ежегодного всеукраинского исследования «Выбор клиента: ТОП-100 лучших юристов Украины – 2018», опубликованного «Юридической газетой», Александр Фефелов вошел в сотню лучших юристов Украины по мнению бизнеса. Рекомендован как один из ведущих юристов в сфере антимонопольного и конкурентного права по результатам независимого исследования международного справочника Chambers Europe 2018 и украинского исследования “Ukrainian Law Firms 2018. A Handbook for Foreign Clients”.

В сферу специализации Александра Фефелова входит консультирование клиентов по различным аспектам законодательства о защите экономической конкуренции, включающих, среди прочего: предоставление консультаций и представительство интересов клиентов при обжаловании нарушений законодательства в сфере публичных закупок, в делах о недобросовестной конкуренции, злоупотреблении монопольным положением, антиконкурентных согласованных действиях, а также он представляет клиентов в АМКУ в вопросах, связанных с получением разрешений на осуществление экономических концентраций и согласованных действий, предоставления государственной помощи. Возглавляемая Александром Фефеловым практика обеспечивает юридическое сопровождение дел, связанных с обвинениями в антиконкурентных согласованных действиях, в том числе участием в картелях, и злоупотреблениях монопольным положением. Александр выступает от имени клиентов в спорах, включая судебные, с другими субъектами хозяйствования и АМКУ в делах, связанных с нарушениями конкурентного законодательства. Проводит мастер-классы по вопросам антимонопольного комплайенса и правил поведения при проведении проверок органами АМКУ

Помимо этого, Александр курирует в фирме юридическое сопровождение сделок M&A, проведение юридических аудитов субъектов хозяйствования, подготовку и юридический анализ договоров в сфере слияний и поглощений, структурирование сделок.