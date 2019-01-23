Сегодня 23 января 2019 года, 18:32

Коммунальное имущество не приватизируют, опасаясь исков, — народный депутат

Украинские города не спешат приватизировать коммунальную собственности, опасаясь судебных исков. По оценкам нардепа Дмитрия Белоцерковца, вероятность оспаривания законности продажи активов города в будущем сейчас составляет порядка 80%. Все дело в том, что вступивший в силу в прошлом году Закон «О приватизации» фактически не дает права муниципальным властям проводить приватизацию. Нет в нем ясности и относительно того, куда должны поступать вырученные от продажи коммунального имущества средства. Чтобы исправить положение, 22 января с.г. депутат внес в Верховную Раду законопроект №9494.

Документ среди прочего уточняет ряд терминов. Например, словосочетание «государственный бюджет» предлагается заменить словами «соответствующий бюджет», а понятия «государственные органы приватизации» и «органы приватизации территориальных общин» — на «органы приватизации». Принятие этого документа, считает его инициатор, даст возможность не только унифицировать законодательство о приватизации, но и усовершенствовать ее механизмы, узаконить и ускорить процессы приватизации в городах, увеличить поступления в соответствующие бюджеты.

«Законопроект вносит изменения во вступивший в силу в 2018 году закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Последний, как оказалось при его практическом применении органами местного самоуправления, содержит ряд правовых противоречий, которые нуждаются в уточнении. В итоге под большим вопросом оказалась легитимность процесса приватизации на местах. Вероятность будущих судебных процессов, с нашей точки зрения, составляет около 80%», — рассказал UBR.ua Дмитрий Белоцерковец.

Юристы поясняют, что большой приватизацией занимается Фонд госимущества, а коммунальная собственность принадлежит городу, ее продажей ведает уже местная администрация. В этой связи уточнение терминов действительно может быть важным, чтобы избежать оспаривания в судах итогов малой приватизации в будущем.