Сегодня 23 января 2019 года, 18:31

Суд принял решение по делу о банкротстве ПАО «Одесская ТЭЦ»

Хозяйственным судом Одесской области закрыто производство по делу о банкротстве ПАО «Одесская ТЭЦ». В производстве Хозсуда Одесской области находилось дело по заявлению ПАО «Одессагаз» к должнику ПАО «Одесская ТЭЦ» о признании банкротом с участием прокурора Одессы, Фонда государственного имущества Украины, НАК «Нафтогаз Украины», Главного управления юстиции в Одесской области, Министерства энергетики и угольной промышленности и Одесского городского совета. Дело рассматривал судья Александр Демешин.

Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

15 января 2019 года состоялось судебное заседание по делу, по результатам которого постановлением суда

- удовлетворено ходатайство ФГИУ и закрыто производство по делу, с учетом того, что должник ПАО «Одесская ТЭЦ» является хозяйственным обществом, в уставном капитале которого более 50% акций, принадлежащих государству, и ПАО «Одесская ТЭЦ» относится к перечню предприятий, подлежащих приватизации;

- отменен мораторий на удовлетворение требований кредиторов;

- прекращена процедура ликвидации ПАО «Одесская ТЭЦ», прекращены полномочия ликвидатора — арбитражного управляющего до назначения нового руководителя ПАО «Одесская ТЭЦ» в определенном законодательством порядке исполнять обязанности ликвидатора ПАО «Одесская ТЭЦ».