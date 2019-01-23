Сегодня 23 января 2019 года, 18:31

В конгрессе США придумали, как запретить вывести страну из НАТО

В качестве предостережения президенту Дональду Трампу от попытки вывести США из военного альянса НАТО Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, направленный на предотвращение такого шага.

Об этом сообщает Reuters.

Палата представителей Конгресса США под руководством Демократической партии одобрила этот проект двухпартийным голосованием: 357 — «за», 22 — «против». При этом против голосовали только республиканцы. Теперь документ будет направлен в Сенат, где большинство уже у республиканцев.

На пресс-конференции перед голосованием законодатели-демократы заявили, что они встревожены сообщениями о низком уважении президента к НАТО, 70-летнему военному альянсу, который объединяет Соединенные Штаты и Канаду с союзниками в Европе.

На прошлой неделе газета The New York Times заявила, что несколько раз в течение 2018 года г-н Трамп в частном порядке говорил своим советникам, что хочет выйти из НАТО.

Публично Трамп неоднократно упрекал союзников по НАТО в том, что они тратят слишком мало на оборону.

«Этот законопроект... дает понять, что Конгресс США по-прежнему верит в миссию НАТО и предотвратит любые недальновидные усилия по подрыву НАТО или одностороннему выводу нашей страны», — заявил лидер большинства в Палате представителей демократ Стени Хойер.

«В каком-то смысле это безумие, что мы должны это делать», — добавил представитель Демократической партии Том Малиновски.

«Я серьезно отношусь к президенту Соединенных Штатов. Он не скрывал своего презрения к альянсу НАТО и своей готовности рассмотреть вопрос о выходе из него... Конгресс теперь является единственным сдерживающим инструментом, который мы имеем», — сказал г-н Малиновски.