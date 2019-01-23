Сегодня 23 января 2019 года, 16:58

Т.Слипачук сомневается, что все новации Избирательного кодекса удастся реализовать до осени

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук прокомментировала необходимость принятия нового избирательного кодекса летом этого года. Об этом глава ЦИК рассказала в интервью «РБК-Украина».

Г-жа Слипачук, в частности, прокомментировала готовность ЦИК провести выборы осенью по новым правилам в случае принятия нового кодекса.

«Возможно, примут точечные изменения в рамках существующего закона, отшлифуют какие-то процессы, примут компромиссный вариант. Говорить о запуске нового Избирательного кодекса с лета, я считаю, безответственно для всех. Для депутатов в первую очередь, потому что это и называется «популизм». Мы хорошие, мы принимаем новый закон, который ни один из субъектов, участвующих в избирательном процессе, реализовать не сможет… Если будут точечные изменения, то мы сможем переформатироваться, но если кардинальные…», — сказала глава ЦИК.

Она отметила, что в проекте Избирательного кодекса предлагается ввести лицензирование для членов избирательных комиссий, однако реализовать эту норму закона до осени невозможно.

«Вопрос: как определить вузы, которые будут этому обучать, дать программу? Если кодекс примут в мае, это смогут провести до октября? Ответ объективный: нет. Невозможно успеть сделать все то, что заложено в новом кодексе», — объяснила г-жа Слипачук.

Напомним: ранее глава парламента Андрей Парубий заявил, что рабочая группа почти завершила проработку поправок к проекту нового избирательного кодекса и передает его на рассмотрение комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.