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Т.Слипачук сомневается, что все новации Избирательного кодекса удастся реализовать до осени

23 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук прокомментировала необходимость принятия нового избирательного кодекса летом этого года. Об этом глава ЦИК рассказала в интервью «РБК-Украина».

Г-жа Слипачук, в частности, прокомментировала готовность ЦИК провести выборы осенью по новым правилам в случае принятия нового кодекса.

«Возможно, примут точечные изменения в рамках существующего закона, отшлифуют какие-то процессы, примут компромиссный вариант. Говорить о запуске нового Избирательного кодекса с лета, я считаю, безответственно для всех. Для депутатов в первую очередь, потому что это и называется «популизм». Мы хорошие, мы принимаем новый закон, который ни один из субъектов, участвующих в избирательном процессе, реализовать не сможет… Если будут точечные изменения, то мы сможем переформатироваться, но если кардинальные…», — сказала глава ЦИК.

Она отметила, что в проекте Избирательного кодекса предлагается ввести лицензирование для членов избирательных комиссий, однако реализовать эту норму закона до осени невозможно.

«Вопрос: как определить вузы, которые будут этому обучать, дать программу? Если кодекс примут в мае, это смогут провести до октября? Ответ объективный: нет. Невозможно успеть сделать все то, что заложено в новом кодексе», — объяснила г-жа Слипачук.

Напомним: ранее глава парламента Андрей Парубий заявил, что рабочая группа почти завершила проработку поправок к проекту нового избирательного кодекса и передает его на рассмотрение комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

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