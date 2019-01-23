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Банкиры рассказали, почему опасаются проверок НБУ

23 января 2019 года Источник:Finclub

Переход от системы тотального контроля за клиентскими операциями к риск-ориентированному подходу заставит банки брать на себя большие риски. Директор департамента казначейства и финансовых учреждений «ОТП Банка» Антон Коваленко считает, что смена философии станет положительной для бизнеса не сразу. «Единственное опасение заключается в том, что в течение года в период трансформации мы столкнемся с проверяющими, которые эту философию могут воспринять по-другому. У европейского центробанка она заложена по всей вертикали: если ты можешь оправдать свое действие перед регулятором, то твою позицию принимают. Если регулятор видит, что у тебя пробой в работе, то штрафные санкции не налагаются до следующей проверки. А потом регулятор проверяет, насколько изменилась ситуация», — рассказывает Антон Коваленко. Он уточнил, что сейчас по факту нет никаких четких правил рисковой деятельности. «У нас есть просьба к НБУ: первое время «супервайзерить», чтобы не было предвзятых подходов», — сказал Антон Коваленко.

«Принцип «разрешено то, что не запрещено» — новый для рынка. Я разговаривал с руководителями новых подразделений: над ними еще довлеет «настоящее», они придерживаются принципа «нельзя, потому что может быть вот так». Должны произойти определенные ментальные изменения. Я думаю, они произойдут, когда несколько банков пройдут комплексную оценку по новому законодательству», — считает председатель правления «Альтбанка» Игорь Волох.

Начальник управления валютного контроля «ПУМБ» Татьяна Левандовская привела пример операций на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте. «Клиенты готовы работать без предоставления документов, но на протяжении определенного времени банки будут настороженно к ним относиться, потому что есть случаи дробления, есть схемные операции для «серого» бизнеса», — перечисляет риски Татьяна Левандовская.

Замглавы НБУ Олег Чурий уточнил, что сотрудники департамента, которые будут проводить проверки, сами разрабатывали изменения к новому законодательству. «Они принимают активное участие в коммуникациях с бизнесом. Мы понимаем важность перехода от системы валютного контроля к системе валютного мониторинга, поэтому уделяем переходному периоду особое внимание. 7 февраля появится новое банковское законодательство, но банкам еще нужно будет приспособиться к новому порядку работы. Например, банки должны знать бизнес своего клиента, но в наших условиях это сложно — есть наследие тяжелого прошлого», — пояснил замглавы НБУ.

Олег Чурий пообещал, что в течение месяца Нацбанк опубликует порядок применения санкций к банкам, что позволит все процедуры сделать прозрачными. «Банки должны понимать, каким образом НБУ применяет санкции. Ведь это не решение одного человека, у нас есть целая система комитетов. Более того, банки смогут подавать апелляции. Мы будем рассказывать банкам наши планы и привлечем их к обсуждению», — сказал Олег Чурий.

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