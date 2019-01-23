Сегодня 23 января 2019 года, 16:58

Экс-судья Валерий Чернобук останется под стражей

22 января 2019 года коллегия судей Судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 28 декабря 2018 года, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей и продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Валерия Чернобука сроком на 60 дней по 25 февраля 2019 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 28 декабря 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения. Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.

Напомним: Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.