Сегодня 23 января 2019 года, 15:21

Татьяна Слипачук сообщила о риске атак на ЦИК с целью срыва выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук допускает вероятность прямых атак на ЦИК и на сотрудников комиссии. Об этом глава Центризбиркома заявила в интервью «РБК-Украина». В частности, г-жа Слипачук не исключает и организованные беспорядки с целью срыва избирательного процесса.

«Есть внешние проявления, за которые я не отвечаю. Наверное, есть желающие, чтобы эти эксцессы (во время выборов — ред.) были. И они будут предпринимать для этого усилия в виде прямых атак на ЦИК, ее электронные сервисы, атак на людей, которые работают в комиссии. Они будут осуществляться в виде фейковых новостей, которые касаются избирательного процесса. Может быть, и в виде организованных беспорядков», — отметила глава ЦИК.

«Мы стараемся по каждому из этих направлений минимизировать возможные последствия. Надо заниматься кибербезопасностью в том числе. Наши иностранные партнеры на конференции по кибербезопасности говорили, что когда ее будут проводить через год, то Украина будет основным рассказчиком, потому что она пройдет сложный период двух избирательных кампаний. Нам будет что рассказать», — сказала г-жа Слипачук.

Как писало «РБК-Украина» ранее в материале «Голос Донбасса: возможны ли фальсификации президентских выборов в прифронтовых городах», на подконтрольном Донбассе существуют риски возможного срыва президентских и парламентских выборов-2019.