Сегодня 23 января 2019 года, 13:42

Обнародован перечень претендентов в состав ВСП по парламентской квоте

В свежем номере «ЮП» (в материале « Зима обетованная ») мы рассказывали, что в отличие от неполитических субъектов формирования Высшего совета правосудия (ВСП), парламент и глава государства не торопятся приступать к выполнению кадровых задач по заполнению своей квоты в составе ВСП. Но сегодня нашли на официальном сайте Верховной Рады Украины отдельный раздел «Кандидаты на должности членов Высшего совета правосудия».

Примечательно, что указанная информация о претендентах в состав ключевого органа судейского управления датирована 17 января с.г., хотя когда мы готовили указанный материал к печати и мониторили парламентский сайт, то никаких сведений о персоналиях претендентов не обнаружили, по крайней мере, по состоянию 18 (!) января с.г. На официальном интернет-ресурсе законодательного органа мы нашли только одно сообщение о начале приема предложений депутатских фракций/групп относительно кандидатов на должности членов ВСП, датированное 22 ноября 2018-го и размещенное в разделе «Новости». Из этого следует, что законодатели пропустили установленный ими же полугодичный срок для запуска данной кадровой процедуры, ведь полномочия нынешних членов ВСП Алексея Маловацкого и Ирины Мамонтовой (оба были делегированы в состав на тот момент ВСЮ 19 мая 2015 года Верховной Радой Украины), согласно конституционных предписаний, должны истечь в конце апреля с.г., следовательно, стартовать прием предложений от разных политических сил парламента относительно кандидатов в состав ВСП должен был в конце октября прошлого года.

В разделе «Кандидаты на должности членов Высшего совета правосудия» пока что значится трое претендентов. Это Юрий Буглак, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Мария Демидова, судья Хозяйственного суда Черниговской области, и Елена Сукманова, первый заместитель министра юстиции Украины.