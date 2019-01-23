Судья Окружного административного суда города Киева Руслан Арсирий пожаловался на давление со стороны исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Судья утверждает, что действия и.о. министра свидетельствуют о незаконном вмешательстве субъекта властных полномочий в осуществление судопроизводства.
Об этом информирует портал судебной власти Украины.
В сообщении судья отметил, что 10 января с.г. во время рассмотрения дела, в котором третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, выступает Министерство здравоохранения Украины, им принято решение об обеспечении административного иска. 16 января 2019 года и.о. министра в социальной сети Facebook разместила сообщение, которое, по мнению судьи, является попыткой давления на суд.
Сообщение, как отмечает судья, состоит из надуманных утверждений без ссылки на какие-либо источники и не только содержит негативную оценку принятому постановлению суда об обеспечении административного иска по делу, но и ставит под сомнение принятые под его председательством другие решения по административным делам, участия в которых ни указанное лицо, ни Министерство здравоохранения Украины не принимали.
Руслан Арсирий считает, что таким образом и.о. министра здравоохранения Украины пытается подорвать доверие общества не только к Окружному административному суду города Киева, но и к судебной системе в целом, поскольку отдельные из указанных в заметке решений были предметом пересмотра высшими судебными инстанциями, по результатам чего оставлены без изменений.
Такие действия, по мнению судьи, осуществляются и.о. министра здравоохранения Украины с целью достижения желаемого для нее результата в конкретном деле и являются основанием для привлечения соответствующих лиц к ответственности, предусмотренной статьей 6 (независимость судов) и статьей 48 (независимость судьи) Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Судья отмечает, что и.о. министра не уполномочена законодательством давать оценку судебным решениям, критиковать их или уклоняться от их исполнения.
Напомним: 2 января 2019 года в Высший совет правосудия поступило сообщение судьи Окружного административного суда города Киева Евгения Аблова с жалобой на действия и.о. министра, совершенные 24 декабря 2018 года.
Сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.
Ознакомиться с текстом сообщения г-на Арсирия можно по ссылке.
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