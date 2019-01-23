Сегодня 23 января 2019 года, 15:21

Судья Руслан Арсирий жалуется на давление и.о. министра здравоохранения

Судья Окружного административного суда города Киева Руслан Арсирий пожаловался на давление со стороны исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Судья утверждает, что действия и.о. министра свидетельствуют о незаконном вмешательстве субъекта властных полномочий в осуществление судопроизводства.

Об этом информирует портал судебной власти Украины.

В сообщении судья отметил, что 10 января с.г. во время рассмотрения дела, в котором третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, выступает Министерство здравоохранения Украины, им принято решение об обеспечении административного иска. 16 января 2019 года и.о. министра в социальной сети Facebook разместила сообщение, которое, по мнению судьи, является попыткой давления на суд.

Сообщение, как отмечает судья, состоит из надуманных утверждений без ссылки на какие-либо источники и не только содержит негативную оценку принятому постановлению суда об обеспечении административного иска по делу, но и ставит под сомнение принятые под его председательством другие решения по административным делам, участия в которых ни указанное лицо, ни Министерство здравоохранения Украины не принимали.

Руслан Арсирий считает, что таким образом и.о. министра здравоохранения Украины пытается подорвать доверие общества не только к Окружному административному суду города Киева, но и к судебной системе в целом, поскольку отдельные из указанных в заметке решений были предметом пересмотра высшими судебными инстанциями, по результатам чего оставлены без изменений.

Такие действия, по мнению судьи, осуществляются и.о. министра здравоохранения Украины с целью достижения желаемого для нее результата в конкретном деле и являются основанием для привлечения соответствующих лиц к ответственности, предусмотренной статьей 6 (независимость судов) и статьей 48 (независимость судьи) Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Судья отмечает, что и.о. министра не уполномочена законодательством давать оценку судебным решениям, критиковать их или уклоняться от их исполнения.

Напомним: 2 января 2019 года в Высший совет правосудия поступило сообщение судьи Окружного административного суда города Киева Евгения Аблова с жалобой на действия и.о. министра, совершенные 24 декабря 2018 года.

Сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

Ознакомиться с текстом сообщения г-на Арсирия можно по ссылке.