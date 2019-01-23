Сегодня 23 января 2019 года, 13:42

В России разблокированы 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих Amazon

Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP-адресов Amazon. Это произошло благодаря тому, что данные подсети в течение длительного времени не использовались для обеспечения функционирования мессенджера Telegram.

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, которые принадлежат американской корпорации Amazon. Об этом стало известно во вторник из сообщения пресс-службы ведомства, сообщает ТАСС.

«Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram», — заявили в пресс-службе.

В мае 2018 года Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, через которые можно было получить доступ к Telegram. Около 400 российских организаций, которые пользовались облачными сервисами Google и Amazon, стали жертвами блокировок. Telegram использовал сторонние IP-адреса для обхода ограничений, а Роскомнадзор блокировал многие возможные пути, в итоге создав значительные ограничения для сторонних компаний.