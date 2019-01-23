Вчера состоялось третье специальное совместное заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Общественного совета международных экспертов по вопросу соответствия кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАС) критериям, предусмотренным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде».
Как сообщает пресс-служба ВККС, по результатам голосования три кандидата прекратили участие в конкурсе в ВАС, а именно:
- судья Уманского горрайонного суда Черкасской области Василий Гончарук;
- судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области Андрей Малеев;
- адвокат Василий Постульга.
В то же время решено, что два кандидата допущены к этапу квалификационного оценивания «Исследование досье и проведение собеседования». Участие в конкурсе продолжают:
- управляющий партнер Адвокатского бюро Маркияна Галабалы Маркиян Галабала;
- судья Жмеринского горрайонного суда Винницкой области Ольга Саландяк.
Также принято решение о прекращении участия в конкурсе в Апелляционную палату ВАС двух кандидатов, это:
- судья Бугского районного суда Львовской области Игорь Кос;
- доцент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Валерий Станиславский.
Два кандидата в Апелляционную палату ВАС допущены к этапу квалификационного оценивания «Исследование досье и проведение собеседования». Участие в конкурсе продолжают:
- ассистент кафедры публичного права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Сергей Боднар;
- судья Днепропетровского окружного административного суда Валерия Черная.
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