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Участие в конкурсе в ВАС прекратили еще пять кандидатов

23 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Вчера состоялось третье специальное совместное заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Общественного совета международных экспертов по вопросу соответствия кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАС) критериям, предусмотренным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Как сообщает пресс-служба ВККС, по результатам голосования три кандидата прекратили участие в конкурсе в ВАС, а именно:

- судья Уманского горрайонного суда Черкасской области Василий Гончарук;

- судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области Андрей Малеев;

- адвокат Василий Постульга.

В то же время решено, что два кандидата допущены к этапу квалификационного оценивания «Исследование досье и проведение собеседования». Участие в конкурсе продолжают:

- управляющий партнер Адвокатского бюро Маркияна Галабалы Маркиян Галабала;

- судья Жмеринского горрайонного суда Винницкой области Ольга Саландяк.

Также принято решение о прекращении участия в конкурсе в Апелляционную палату ВАС двух кандидатов, это:

- судья Бугского районного суда Львовской области Игорь Кос;

- доцент кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Валерий Станиславский.

Два кандидата в Апелляционную палату ВАС допущены к этапу квалификационного оценивания «Исследование досье и проведение собеседования». Участие в конкурсе продолжают:

- ассистент кафедры публичного права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Сергей Боднар;

- судья Днепропетровского окружного административного суда Валерия Черная.

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