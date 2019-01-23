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Завтра огласят приговор Виктору Януковичу

23 января 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

В четверг в Оболонском районном суде Киева огласят приговор обвиняемому в государственной измене бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу.

Об этом 23 января с.г. сообщает пресс-служба суда.

«24 января 2019 года в 09.00 часов в помещении суда по адресу: г.Киев, ул.Маршала Тимошенко, 2е, в зале судебных заседаний №15 состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича», — отметили в суде.

Экс-Президента обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 части 3 статьи 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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