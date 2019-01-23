Сегодня 23 января 2019 года, 13:42

ГФС запускает пилотный проект по переводу предприятий на обслуживание через «единый счет»

С 23 января с.г. стартовал пилотный проект по переводу предприятий на обслуживание через «единый счет». Это принципиально новая, современная система взимания таможенных платежей, которая соответствует лучшим мировым таможенным стандартам. Об этом заявил и.о. директора Департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования ГФС Андрей Войцещук во время расширенного совещания с участием представителей Министерства финансов, Государственной казначейской службы и представителей бизнеса, принявших участие в первой фазе пилотного проекта, передает сайт Службы.

«Сегодня нормативно определен новый порядок перечисления в государственный бюджет таможенных и других платежей, которые вносятся до/или во время таможенного оформления, на центральном уровне. Это новый этап в упрощении таможенных процедур, над которым в ГФС долго работали. Приняты меры нормативно-правового характера, разработано принципиально новое, современное программное обеспечение для осуществления прямых коммуникаций между ГФС и Казначейством как в процессе учета поступления средств от предприятий, так и в процессе перевода средств в госбюджет», — рассказал Андрей Войцещук.

Также Департаментом информационных технологий ГФС разработан новый модуль автоматизированной системы таможенного оформления «Инспектор» по администрированию таможенных платежей на центральном уровне. Этот модуль построен на новых современных IT-технологиях и направлен на подъем процесса администрирования таможенных платежей на принципиально новый, инновационный уровень.

Введение единого казначейского счета предусматривает уплату налогоплательщиком непосредственно на единый казначейский счет. Это позволит представителям бизнеса уменьшить время таможенного оформления товаров и свободно выбирать место оформления, поскольку средства будут учитываться в одной карточке — лицевом счете субъекта ВЭД, а благодаря автоматизированной системе таможенного оформления «Инспектор» таможенное оформление с использованием указанных средств будет осуществляться в любой таможне .

Кроме того, это позволит оптимизировать финансы предприятия, ведь при осуществлении таможенного оформления товаров в нескольких таможнях исчезает необходимость перечисления средств предприятия на депозитные счета многих таможен. Также экономится время на возвращение этих средств в случае изменения места таможенного оформления.

Перевод предприятий на обслуживание через депозитный счет 3734, открытый в Казначействе для зачисления авансовых платежей (предоплаты) осуществляется поэтапно: на переходный период, с 15 января по 15 апреля 2019 года, — по решению предприятия; с 16 апреля 2019 года — на постоянной основе.

Пилотный проект будет осуществляться в две фазы. Первая продлится с 23 января по 17 февраля 2019 года. К участию в ней будут привлечены предприятия с их согласия — по письменному обращению и в случае поступления средств на «единый счет».

Вторая фаза начнется с 18 февраля и продлится до 15 марта 2019 года. Таможенное оформление товаров уже будет осуществляться любой таможней, а участие в проекте будут принимать все предприятия, которые приняли решение об этом и перечислили средства на «единый счет».

Как отметил Андрей Войцещук, введение единого счета позволит наработать практический опыт таможенного оформления товаров с уплатой таможенных платежей через единый счет, усовершенствовать процедуры администрирования таможенных платежей на законодательном уровне и повысить уровень автоматизации взимания таможенных платежей.

Во время проведения пилотного проекта все проблемные вопросы, возникающие у участников, будут оперативно обрабатываться для их решения и усовершенствования работы системы.