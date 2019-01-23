Сегодня 23 января 2019 года, 11:59

Власти США начали расследование в отношении Deutsche Bank из-за отмывания денег

Федеральная резервная система США начала расследование в отношении Deutsche Bank, чтобы выяснить, было ли его американское подразделение замешано в отмывании сотен миллиардов долларов. Об этом агентству Bloomberg сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. Эта проверка — часть более крупного расследования в отношении Danske Bank и его эстонского подразделения.

В прошлом году СМИ сообщили, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. В августе расследование в отношении банка начали власти Дании. В сентябре Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, в нем он признал, что трансакции около 6200 клиентов банка были «очень подозрительными». А в октябре собственное расследование начал Минюст США.

Уже в ноябре на публичном слушании в парламенте Дании Говард Уилкинсон, бывший топ-менеджер Danske Bank, заявил, что из подозрительных трансакций на общую сумму $230 млрд, которые были проведены эстонским филиалом, $150 млрд были осуществлены через американское подразделение крупного европейского банка. Господин Уилкинсон тогда не стал уточнять, о каком банке идет речь, но, по данным Financial Times, это как раз Deutsche Bank, который до 2015 года был корреспондентским банком Danske Bank. Так это или нет, теперь и проверяет ФРС США.