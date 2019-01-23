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Генсек Совета Европы прокомментировал, какие последствия имело лишение россиян голоса в ПАСЕ

23 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение российской делегации голоса не улучшило положения с правами человека в России, не привело к возвращению Крыма, однако стало причиной кризиса в Совете Европы. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте Совета Европы.

Так, в своей речи на сессии ПАСЕ Турбьерн Ягланд в очередной раз выступил за разрешение конфликта с Россией.

По его словам, решение Ассамблеи лишить российскую делегацию права голоса не привело ни «к возвращению Крыма Украине, ни к улучшению ситуации с правами человека в России». Вместо этого ситуация породила кризис внутри организации. Ягланд настоятельно призвал Ассамбле​ю и комитет министров сесть за стол переговоров и конкретно работать над уточнением правил и распределением полномочий между двумя органами.

Отмечено также, что Ягланд сообщил о полученном от 59 правозащитников РФ письме, в котором они призвали к компромиссному решению, чтобы избежать ухода России из Совета Европы.

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