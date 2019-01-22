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25 января состоится очередное заседание Совета судей Украины

22 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

25 января 2019 года состоится очередное заседание Совета судей Украины, передает сайт Совета.

На повестку дня вынесены шесть вопросов:

- об утверждении Плана работы Совета судей Украины на 2019 год, в том числе и мероприятия, запланированные во исполнение решений XVI съезда судей Украины, состоявшегося 19-20 декабря 2018 года;

- о выполнении требований Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно предоставления копий документов, находящихся в судебном деле;

- о разработке типовых мер реагирования на факты распространения в СМИ недостоверной информации или информации, подрывающей авторитет судей;

- об утверждении результатов Всеукраинского конкурса рисунка среди школьников на тему «Правосудие» в рамках празднования Дня работников суда;

-о поощрениях;

- разное.

Заседание Совета начнется в 10.00 25 января 2019 года в помещении Совета судей Украины (г.Киев, ул.Липская, 18/5) в режиме видео-конференц-связи.

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