25 января состоится очередное заседание Совета судей Украины

25 января 2019 года состоится очередное заседание Совета судей Украины, передает сайт Совета.
На повестку дня вынесены шесть вопросов:
- об утверждении Плана работы Совета судей Украины на 2019 год, в том числе и мероприятия, запланированные во исполнение решений XVI съезда судей Украины, состоявшегося 19-20 декабря 2018 года;
- о выполнении требований Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно предоставления копий документов, находящихся в судебном деле;
- о разработке типовых мер реагирования на факты распространения в СМИ недостоверной информации или информации, подрывающей авторитет судей;
- об утверждении результатов Всеукраинского конкурса рисунка среди школьников на тему «Правосудие» в рамках празднования Дня работников суда;
-о поощрениях;
- разное.
Заседание Совета начнется в 10.00 25 января 2019 года в помещении Совета судей Украины (г.Киев, ул.Липская, 18/5) в режиме видео-конференц-связи.
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