Сегодня 22 января 2019 года, 19:15

На семинаре KPMG в Украине рассказали о плюсах «таможенной диагностики» и «единого окна»

В ходе практической части семинара, проведенного KPMG в Украине, консультанты компании Анна Голубничая, Валентина Шокрута рассказали о преимуществах сервисного инструмента «Таможенная диагностика» и принципах работы «единого окна». Г-жа Голубничая отметила, что таможенная диагностика является инструментом, способным предупредить возникновение будущих проблем вследствие проверок компетентными органами. Такая диагностика осуществляется на основании проведения анализа специалистами KPMG в Украине.

Всего существуют пять основных этапов проведения таможенной диагностики. Первый — компания заполняет специальный опросник и отправляет специалистам таможенную документацию относительно выбранных операций, второй этап заключается в анализе специалистами таможенных документов и опросника. Третий этап — общение специалистов с работниками компании, ответственными за таможенные процессы, стоит учесть, что данная процедура не является обязательной. Четвертый — специалисты заполняют журнал трансакций, составляют отчет и рекомендации. Последний этап заключается в том, что компания утверждает журнал тестирования и отчет. По словам Анны Голубничей, указанные этапы являются общими и подбираются для каждой компании в индивидуальном порядке.

Что анализируется во время таможенной диагностики? Проверяется наличие всех документов, предоставленных для таможенного оформления, определяется код товара УКТ ВЭД, правильность установления таможенной стоимости и подтверждения выбранного метода определения таможенной стоимости, проверяется соблюдение правил нетарифного регулирования, наличие внутренней таможенной процедуры и соответствие ее общим корпоративным требованиям, в частности, материнской компании.

Валентина Шокрута рассказала о введении «единого окна». Известно, что применение данного механизма является общепризнанной практикой упрощения международной торговли. За пару месяцев 2016 года, когда этот инструмент работал в тестовом режиме, 8% грузов было оформлено через данную систему (механизм был введен в августе 2016 года). В 2017 году показатель такого оформления увеличился до 18%, причем к таможенной службе было много нареканий из-за низкого качества работы «единого окна», но уже в 2018 году после полной перезагрузки через «единое окно» было оформлено 85% грузов.

Спикер напомнила, что 4 октября 2018 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно введения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины». Сегодня инструмент пользуется большим спросом, и есть информация о том, что на некоторых таможнях в Украине он используется на все 100%.

В соответствии с законом таможенное оформление посредством «единого окна» должно длиться не более четырех часов, а в случае отсутствия вопросов или каких либо проблем — до двух часов. Иными словами, ранее декларант должен был подавать хоть и в электронном виде, но много разрешительных документов (например, санитарно-эпидемиологических), а некоторые и в бумажном виде, так что процедура была неудобной и длительной. Теперь все разрешительные документы загружаются соответствующими органами в единый портал международной торговли и доступны для проверки таможенным органам.