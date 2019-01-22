Сегодня 22 января 2019 года, 19:15

На семинаре эксперты KPMG в Украине раскрыли нюансы проверок таможенных органов

Результаты проверок таможенных органов за прошлые годы, возможность управления риском негативных последствий проверок таможенных органов с помощью сервисного инструмента «Таможенная диагностика» и принципы работы «единого окна» — эти и другие вопросы обсуждались на семинаре KPMG в Украине «Проверки таможенных органов: уроки 2018 года и тренды 2019-го.

Старший менеджер KPMG в Украине Тарас Коваль провел вводную часть семинара, ознакомив присутствующих с общими положениями таможенного законодательства в части нарушения таможенных правил: кто является субъектом правонарушения и какая ответственность устанавливается за неправомерные деяния.

Любая проверка таможенного органа имеет два исхода — установление факта нарушения или его отсутствие. Как показывает статистика, 35 тысяч дел о нарушении таможенных правил рассмотрено таможенными органами за 11 месяцев 2018 года. Нарушение таможенных правил влечет за собой административное взыскание, а в случае совершения такого таможенного правонарушения, как контрабанда, наступает уголовная ответственность.

Говоря о судебной статистике, г-н Коваль отметил, что за 2017 год в общих судах первой инстанции рассмотрено 7942 дела о нарушении таможенных правил, из них 2780 дел — по статье 483 Таможенного кодекса (ТК) Украины. В апелляционной инстанции за тот же год рассмотрено 1740 дел относительно нарушения таможенных правил, из которых 798 также по статье 483 ТК Украины. Субъектами правонарушений в соответствии с таможенным законодательством являются должностные лица юридических лиц, декларанты или перевозчики (ведь именно перевозчик обязан убедиться в соответствии перевозимого груза указанному в документах: нередки случаи, когда де-юре — один товар, а де-факто — другой).

«Стоит учесть, что субъективная сторона административного нарушения заключается в форме прямого умысла, вместе с тем судебная практика неоднозначна», — обратил внимание спикер, проанализировав постановление Апелляционного суда г.Киева от 20 февраля 2017 года №359/10199/16-п и постановление Апелляционного суда г.Киева от 22 марта 2016 года №760/17630/15-п.

Эксперт также рассказал, что административное правонарушение в соответствии со статьей 483 ТК Украины может быть как разовым, так и продолжающимся (информация о нарушении таможенных правил, полученная от таможенных органов иностранного государства).

Далее в ходе семинара были озвучены положительные стороны сервисного инструмента «Таможенная диагностика» и принципы работы «единого окна» консультантов KPMG в Украине.