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Сегодня 22 января 2019 года, 19:15

Типовое положение об аппарате суда доступно для ознакомления

Обнародовано решение Высшего совета правосудия о согласовании Типового положения об аппарате суда. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Согласно пункту 13 руководителю аппарата суда непосредственно подчинены заместитель (заместители) руководителя аппарата суда, руководители структурных подразделений аппарата суда, должностные лица, выполняющие отдельные функции в случае нецелесообразности образования структурного подразделения.

Помощник председателя суда, помощник заместителя председателя суда, помощник секретаря судебной палаты, помощник председателя апелляционной палаты, помощник судьи подотчетны руководителю аппарата суда по соблюдению Правил поведения работника суда, трудовой дисциплины, правил техники безопасности, охраны труда и по другим вопросам, определенных Положением о помощнике судьи, утвержденным решением Совета судей Украины от 18 мая 2018 года №21.

Руководитель аппарата местного, апелляционного, высшего специализированного суда может иметь двух заместителей, если количество работников аппарата суда превышает 50 человек.

Назначение на должности государственных служащих, работников, выполняющих функции по обслуживанию, работников патронатной службы, рабочих, условия оплаты труда, поощрения и социальные гарантии работников аппарата суда регулируются нормами законодательства о государственной службе с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей », Кодексом законов о труде Украины, другими актами законодательства.