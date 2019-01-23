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Бизнес сомневается, что разделение ГФС решит имеющиеся проблемы

23 января 2019 года Источник:Экономічна правда

Предприниматели жалуются на деятельность налоговой и сомневаются, что разделение Государственной фискальной службы решит проблему.

Об этом говорится в статье на «ЭП» под названием «Налоговая расстается с Таможней: как правительство будет делить ГФС».

«Бизнес ценит четкие правила игры. Можно говорить, что разделение ГФС решит этот вопрос? Нет», — уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

По ее словам, предприниматели до сих пор жалуются на деятельность налоговой.

«ГФС — один из лидеров по количеству проведенных проверок бизнеса. К тому же служба не присоединилась к единому инспекционному порталу и не внедрила риск-ориентированный подход к проведению проверок», — добавляет она.

Кроме того, отмечает г-жа Глазкова, постоянно «зависает» база регистрации налоговых поступлений, не заметна борьба с контрабандой и нелегальной торговлей.

«Бизнес волнует, как работает организация. Нам не очень важно, будут ли налоговики и таможенники жить под одной крышей. Главное — чтобы не было проблем с возмещением НДС», — говорит исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

По ее словам, ситуация с возмещением этого налога в январе ухудшилась — перед компаниями накопилась задолженность. Счет долга идет на десятки миллионов гривен, и, несмотря на обращение в Минфин, проблема пока не решена.

Есть вопросы и по таможне. Г-жа Деревянко сообщила, что на прошлой неделе ЕБА получила много жалоб от компаний относительно приостановления регистрации грузов на таможне.

«Жалуются на повышение таможенной стоимости на основании введения новых критериев риска. Мы думали, что ситуация с индикативными ценами через манипулирование таможенной стоимости в прошлом, но видим, что это не так», — говорит она.

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