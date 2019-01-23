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НКЦБФР сообщает о рисках покупки акций Tesla у украинской компании

23 января 2019 года Источник:Finclub

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о существовании рисков приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов украинскими инвесторами фондового рынка.

Регулятор отметил, что ООО «Насдак Групп Украина» (Nasdaq Group Ukraine) позиционирует себя официальным представителем фондовой биржи NASDAQ (США) в украинском сегменте и официальным партнерским офисом компании Tesla Inc. в Украине. Компания предлагает к приобретению ценные бумаги компании Tesla Inc.

Однако, по данным комиссии, ООО «Насдак Групп Украина» не является профессиональным участником фондового рынка.

Официального ответа на запрос НКЦБФР от ООО «Насдак Групп Украина», в частности, относительно порядка и механизма приобретения ценных бумаг компании Tesla Inc. и порядке открытия счетов инвесторам, не получено в связи с возвратом корреспонденции.

«Следовательно, при принятии решения об инвестировании в ценные бумаги (в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов) во избежание потери средств рекомендуем выяснять информацию о профессиональном участнике, который предлагает услуги (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т.п.), и эмитенте, ценные бумаги которого намерены приобрести (регистрация выпуска ценных бумаг, местонахождение, допуск ценных бумаг к обращению в Украине)», — добавили в комиссии.

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