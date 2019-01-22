Сегодня 22 января 2019 года, 16:20

Обнародованы итоги переговоров «Нафтогаза» и «Газпрома» в Брюсселе

Украине не удалось добиться никакой конкретики на газовых переговорах в Брюсселе, но под конец трехсторонней встречи с Европейской комиссией и РФ «Нафтогаз» все же получил предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает UBR со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шефчовича сделала в конце этих переговоров. Это определенная начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что в ближайшие два месяца у нас будет время обсудить это как в «Нафтогазе», так и с акционерами», — сказал он.

Помимо этого сообщается, что «Нафтогаз» готов снизить сумму претензий к АО «Газпром» с 12,5 млрд долларов США до 2 млрд долларов США при условии подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа в Европу через территорию нашей страны.

Требования на 10 млрд долларов США связаны с прекращением транзита и соответствующей ускоренной амортизацией газотранспортных систем (ГТС) Украины. В случае продолжения транзита сумма требований сократится.

В то же время, как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, «Газпром» в ходе трехсторонних переговоров предложил продлить действующие контракты с НАК «Нафтогаз Украины» даже без проведения каких-либо консультаций.

«Господин Миллер трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты... Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций», — сказал журналистам Климкин.

Также он напомнил, что Украина готова подписать соглашение о транзите по европейским правилам, которые сейчас имплементируют в украинское газовое законодательство.

Со своей стороны, г-н Коболев подтвердил, что «Нафтогаз Украины» готов рассматривать будущие сделки только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое будет имплементировано в Украине.

Глава «Нафтогаза» снова высказал мнение, что предложения и позиция российской стороны в целом свидетельствуют о затягивании переговоров до весны-лета 2019 года, после того, как в Украине пройдут выборы. В то же время «Газпром» отказывается признавать решение стокгольмского арбитража и условия, которые предусмотрены новым украинским газовым законодательством.