Сегодня 22 января 2019 года, 16:20

Соглашение о свободной торговле с Израиле подписано

21 января 2019 года первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

«С момента вступления в силу Соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт. Это будет способствовать модернизации промышленного производства в Украине и увеличит добавленную стоимость производимой в Украине продукции», — подчеркнул Степан Кубив.

Степан Кубив отметил, что Соглашение о свободной торговле с Израилем позволяет сохранить и расширить традиционный экспорт для Украины, в частности для продукции АПК, и открыть новые возможности для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

«С 1 января этого года Украина стала членом Пан-Евро-Мед, что позволяет нам создать треугольник свободной торговли ЕС-Украина-Израиль. Это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и материалы из Израиля, перерабатывать их в Украине и экспортировать с льготной ставкой пошлины в ЕС. Это создает дополнительные стимулы для размещения производства с высокой добавленной стоимостью именно в Украине. Для украинцев это будет означать новые рабочие места, достойную зарплату и лучшие условия для жизни», — пояснил первый вице-премьер-министр Украины.

По состоянию на 1 октября 2018 года Израиль инвестировал в экономику Украины 46,7 млн долларов США.