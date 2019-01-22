СМИ узнали, как в СИЗО отреагировали на вспышку карантина

В столичном Лукьяновском СИЗО вспышка кори, поэтому введен карантин в специальных камерах. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил источник в киевском СИЗО.
«С 14 января 2019 года зарегистрирована вспышка кори среди лиц, взятых под стражу и осужденных в СИЗО. По состоянию на 15 января заболели 7 человек, которые размещаются в здании для осужденных. Пораженность — 0,9% от числа населения, проживающего в данном здании. Контактных лиц — 71», — сообщил собеседник.
Он отметил, что для предотвращения распространения кори была создана комиссия по инфекционному контролю. Также был наработан и введен в действие план по предупреждению распространения заболевания среди лиц, взятых под стражу, осужденных и работников СИЗО. Кроме того, был создан изолятор для больных.
«Выявленных больных мы немедленно изолировали в камеры, которые отведены под карантин, установили усиленное медицинское наблюдение за контактными лицами на 21 день... Также провели активное выявление больных корью во время ежедневного обхода камер, амбулаторного приема», — добавил собеседник.
По его словам, в СИЗО ввели также режимно-ограничительные мероприятия, в частности максимально ограничили общение осужденных с лицами, у которых обнаружена корь, запретили перемещение таких лиц в другие камеры.
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