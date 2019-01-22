Сегодня 22 января 2019 года, 16:20

Научный эксперимент: присуждать степень PhD будет разовый ученый совет

Министерство образования и науки Украины планирует внедрить в качестве эксперимента научную аттестацию докторов философии посредством защиты их диссертаций в разовых ученых советах. Об этом сообщила министр Лилия Гриневич во время выступления на тему: «Высшее образование Украины в контексте развития творчества европейского пространства высшего образования». Мероприятие прошло в рамках соответствующего семинара в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, передает сайт МОН.

Речь шла, в частности, о том, как в ближайшее время смогут защищаться доктора философии по новым PhD-программам.

Министр отметила, что по закону необходимую нормативно-правовую базу для этого должно разработать Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Но пока агентство только сформировано и утвержден его состав, поэтому ему требуется определенное время, чтобы установить «правила игры» и внедрить их.

«Однако мы понимаем, что есть будущие доктора философии, которые сейчас учатся, уже имеют амбиции для защиты и не могут ждать так долго. Поэтому мы подготовили проект постановления правительства по научной аттестации докторов философии, эксперимент предусматривает создание разовых ученых советов в составе пяти человек», — пояснила Лилия Гриневич.

Она подчеркнула, что квалификация и сфера научной деятельности членов таких советов должны строго соответствовать тематике диссертационного исследования соискателя степени доктора философии.

«Это обязательно будет проверять МОН, когда будет утверждать состав такого ученого совета», — подчеркнула министр.