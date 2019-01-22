Сегодня 22 января 2019 года, 16:20

Киевлянам рассказали, как связаться с местным депутатом через Facebook

Теперь найти ближайшую депутатскую приемную можно с помощью мобильного приложения. Необходимо зайти на официальную страницу Киевского городского совета в Facebook и написать в раздел «Личные сообщения». Специальное приложение автоматически предлагает выбрать удобные критерии поиска: по фамилии, адресу или геолокации.

Таким образом указав, например, улицу и номер дома, можно мгновенно увидеть сведения о депутате, избранном по месту жительства избирателя и конкретному округу, а также найти ближайшую депутатскую приемную.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

«В Киевский городской совет часто обращаются граждане с просьбой предоставить информацию, кто именно является депутатом по месту их проживания. Поиск соответствующих данных занимает значительную часть времени у работников секретариата Киевсовета и непосредственно у самих граждан, ведь несовершенный процесс заставляет их звонить еще раз, чтобы получить желаемую информацию. Сейчас эта процедура максимально упрощена. Разработано приложение, которое помогает человеку по геолокации или адресу определить, приемная какого депутата находится ближе. Конечно, есть адрес, телефон и часы приема. Также содержатся данные о самом городском избраннике. Такой же поиск можно осуществлять и по фамилии депутата», — рассказал заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его словам, созданная система значительно упростит процесс поиска и позволит избежать ряда бюрократических процедур потенциальным пользователям.