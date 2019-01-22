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ГФС насчитала около пяти тысяч граждан с доходом свыше миллиона и только одно лицо, получившее миллиард

22 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

По итогам декларационной кампании-2018 доходы в размере более 1 млн грн задекларировали 4817 граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Об этом информирует сайт Государственной фискальной службы Украины.

Доход в сумме более 1 млрд грн, полученный в 2017 году, задекларировало одно лицо.

Больше всего миллионеров, которые подали декларации, стоят на учете в Киеве. Их количество составляет 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская область — 333 человека, Харьковская — 328 и Днепропетровская — 303.

Самому молодому налогоплательщику, задекларировавшему доходы свыше 1 млн грн, исполнилось семь лет, а самому старшему — 99 лет.

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