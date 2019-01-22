Сегодня 22 января 2019 года, 16:20

Председатель ООАС Олег Глуханчук рассказал в интервью о революционном потенциале ЕСИТС

Вопрос запуска Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) сегодня волнует не только участников дела, но и в первую очередь судейский корпус. Еще один вопрос повестки дня — охрана судов. Как эти процессы организованы в Одесском окружном административном суде (ООАС), рассказал его председатель Олег Глуханчук

— Вы стояли у истоков создания административной юстиции. Кроме трудностей, связанных c помещением для суда и условиями работы, с чем еще пришлось столкнуться в профессиональной деятельности?

— Официально Одесский окружной административный суд начал свою работу 3 июля 2007 года. В то время административная юстиция только зарождалась, были трудности с определением категории дел, подсудных административным судам. Ситуация выглядела абсурдной: административные дела рассматривались параллельно местными общими судами и хозяйственными. К тому же не все представители и органы судебной власти поддерживали идею создания административных судов.

Процесс разграничения компетенции судов оказался длительным. В этих условиях говорить о единстве судебной практики не приходится. Даже сегодня Большая Палата Верховного Суда рассматривает дела во всех случаях обжалования участником дела судебного решения на основании нарушения правил предметной юрисдикции. И, следует сказать, правовые позиции Верховного Суда в этой сфере нередко меняются. То есть дискуссии по поводу подсудности не прекращаются.

Не могу не вспомнить и о количестве дел, свалившихся тогда на нас. Сложно было и аппарату из-за колоссальной нагрузки: и без того некомфортные кабинеты были завалены делами.

Однако никакие трудности того периода не смогли изменить наш настрой на работу и сломать дух едва сложившегося, но уже дружного коллектива. Эти времена мы всегда вспоминаем с трепетом и улыбкой.

— Один из вопросов, который волнует судебную систему сегодня, касается охраны судов. Централизованно система пока еще не заработала. Как этот вопрос решен в вашем суде?

— Охрана ООАС осуществляется подразделениями Национальной гвардии Украины.

С целью обеспечения порядка и защиты сотрудников и посетителей от возможных инцидентов у входа в любой дом правосудия должны стоять специальные ограждения. Решая этот вопрос, я позаимствовал у европейских коллег идею стеклянных оградительных конструкций, которые мы установили в центральном холле суда. По моему мнению, такие ограждения создают ощущение открытости и прозрачности пространства, одновременно выполняя защитную функцию.

Эта идея была положительно воспринята посетителями суда, к тому же такие перегородки отлично вписались в концепцию отремонтированного здания.

— С января текущего года в тестовом режиме была запущена ЕСИТС. Как процесс внедрения данной системы проходит в суде?

— Запуск ЕСИТС, пожалуй, одна из самых актуальных новостей сегодня в судебной системе. Да и в целом Единая судебная информационно-телекоммуникационная система — это революционное изменение в работе судов.

Отмечу, что электронный документооборот между судом и участниками процесса частично уже работал в ООАС, хотя мы не входили в число пилотных судов. Этот процесс происходил путем регистрации пользователей на портале, после чего мы их подключали к своей системе документооборота, и все документы, которые появлялись в их деле, автоматически приходили на указанные электронные адреса. Поэтому данный процесс для нашего суда не вызывает серьезных трудностей, хотя, конечно, есть вопросы технического характера и обеспечения.

Работа с делами в электронной форме судей не пугает. Думаю, что запуск ЕСИТС значительно упростит работу, сэкономит средства и время на изготовление бумажных копий документов, поездки в суд, почтовые услуги. Пока остается открытым вопрос технического оснащения. У нас есть две системы видеоконференцсвязи. Со временем все залы заседаний будут оборудованы этими системами с установлением экранов для просмотра электронных доказательств или материалов дела, а также обеспечения связи с участниками процесса дистанционно.

Уверен, что от отлаженной работы системы выиграют все: и суды, и участники процесса.

— Какие шаги вы предпринимаете для обучения судей и работников аппарата, освоения ими новых функций?

— Поддержание квалификации на надлежащем уровне является обязанностью каждого судьи, а председатель суда, согласно своим обязанностям, содействует выполнению этих требований. В нашем суде каждый вторник проводятся собрания и/или совещания судей, где обсуждаются актуальные вопросы, изменения в законодательстве и обязательно практика судов высших инстанций. Это уже своего рода традиция.

Сегодня самые актуальные вопросы связаны с запуском ЕСИТС. Первыми, кто столкнулся с этими новшествами, стали работники аппарата, которые занимаются регистрацией заявлений, поступающих с электронных кабинетов пользователей подсистемы «Электронный суд».

В связи с этим обучение в первую очередь проводилось именно для работников канцелярии. В частности, по нашему запросу работники аппарата в режиме видеоконференции прослушали семинар от ГП «Информационные судебные системы». Проводится и внутреннее обучение при участии специалистов сектора по вопросам информационных технологий.

Функционирование ЕСИТС в полном объеме стартует с начала марта этого года, поэтому есть время учиться, и, уверен, до этого срока процесс наладится, тем более что работники аппарата суда — современные молодые люди, для которых внедрение электронных новаций не вызывает сложностей, а обучение дается легко. И судьи тоже не отстают, идут в ногу со временем. Думаю, что через год все мы и не вспомним о каких-либо трудностях.

— Уже год действует новое процессуальное законодательство, и в Кодекс административного (КАС) судопроизводства Украины внесено много новаций. Расскажите, как проходил процесс ознакомления и обучения судей?

— Да, действительно с момента вступления в силу новой редакции КАС Украины прошло чуть больше года. Новая редакция привнесла множество новаций в административное судопроизводство. В целом это прогрессивные, отвечающие требованиям современности изменения, ведь обществу в первую очередь нужны простые, понятные процедуры, качественное и оперативное решение споров. Да и судейский корпус нуждался в современном, четко регламентирующем судебный процесс кодексе.

Конечно, все эти изменения требовали от судей быстрого реагирования. Поэтому процесс ознакомления стал вопросом номер один в конце 2017 года. Важно отметить, что судьи — это профессионалы, которые привыкли оперативно работать с большим количеством информации. Изначально, конечно, все самостоятельно изучали текст Кодекса, а затем наступил этап обмена знаниями. В свободное время мы собирались коллективом и обсуждали новеллы КАС Украины, делились своим пониманием тех или иных норм, практического применения новационных положений.

Способствовали этому и проводимые Верховным Судом семинары, совместные совещания по обсуждению наиболее распространенных и проблемных вопросов применения положений новой редакции.

Конечно, общение с коллегами, обмен опытом важны, но все же следует помнить, что судья обязан быть профессиональным, компетентным и при вынесении решений полагаться исключительно на собственное мнение, поэтому самообразование всегда присутствует в жизни судьи.

Таким образом, процесс ознакомления с новым процессуальным законодательством не стал камнем преткновения в профессиональной жизни судей. К тому же квалификационное оценивание судей проходило по новому Кодексу, и судьи показали свою компетентность.

— Эффективная работа суда — одна из главных целей его председателя. Насколько слаженно работает коллектив? Есть ли текучка кадров?

— С гордостью могу сказать, что коллектив суда работает слаженно и дружно. Наш коллективный дух закалялся еще со времени создания суда, когда нам приходилось не только исполнять свои непосредственные обязанности, но и обустраивать рабочие помещения. Конечно, с тех пор многое изменилось, коллектив расширился, помолодел, условия труда стали комфортнее, но традиции остались.

Как руководитель могу сказать, что слаженной работе коллектива способствуют перспективы самообразования и карьеры. У работников аппарата всегда есть возможность обучаться, профессионально расти. Считаю, что главное — построить работу коллектива так, чтобы каждый осознавал значимость своего вклада в общее дело, свою ответственность, тогда и учреждение будет работать как единый механизм, достигая поставленных целей.

Понятие «текучка кадров» для нашего суда нетипично. Среди судей такое явление вообще не наблюдается. В аппарате ситуация изменилась в лучшую сторону с момента повышения оплаты труда, поскольку до 2014 года этот вопрос стоял особенно остро.

— Какие задачи вы ставите перед собой на ближайшее будущее? Что еще хотелось бы реализовать?

— Своим коллегам я обещал, что у нас будет лучший суд в стране. Всем коллективом мы идем к этой цели. Хочется довести до завершения ремонт. В прошлом году в здании был открыт новый корпус с главным входом и холлом с современным информационным центром.

В ближайших планах — обустройство комнаты для адвокатов и зала для работы со СМИ. Это европейская практика, которая значительно облегчит и улучшит качество и условия работы. Недавно мы получили предложение от посетителей суда по оборудованию велопарковки. Думаю, реализуем и это дельное предложение.

Когда сделаем все, вплоть до скамеечек и фонарей, тогда, наверное, вся моя деятельность подойдет к своему логическому завершению, и, возможно, мне захочется принять новый вызов. Время покажет.

Изначально материал опубликован в «ЮП» №5 от 22 января 2019 года под заголовком «Изменение ко времени».