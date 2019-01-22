Сегодня 22 января 2019 года, 13:02

Киевсовет наметил шаги по снижению смертности на дорогах столицы до 2022 года

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты поддержали городскую целевую программу по повышению организации и безопасности дорожного движения столицы до 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Соответствующая программа, которая рассчитана на четыре года, призвана создать комфортные и безопасные условия для всех участников дорожного движения и уменьшить уровень травматизма и смертности в столице. Ведь сейчас по количеству летальных исходов Киев опережает большинство европейских городов. За 2017 год смертность на дорогах по сравнению с 2016 годом выросла почти на 48%.

«Реализация программы будет способствовать уменьшению случаев превышения скорости, количества нетрезвых водителей, умышленных нарушений ПДД, неиспользования ремней безопасности и т.п. Значительное внимание уделено мерам по обеспечению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках. На это до 2022 года планируется потратить 58 млн грн. А на строительство светофорных объектов — 292,6 млн грн», — отмечается в сообщении.

«В целом финансирование программы на четыре года составляет 2,37 миллиарда гривен. Фактически половину этих средств — 1,07 миллиарда предоставляет Европейский инвестиционный банк. Мы еще летом прошлого года подписали финансовое соглашение о повышении безопасности автомобильных дорог украинских городов. Остальные 1,3 миллиарда будут выделяться из городского бюджета. Выполнение всех мероприятий, указанных в целевой программе, должно изменить тенденцию сверхвысокой опасности дорожного движения. К примеру, в планах — строительство элементов благоустройства на столичных автодорогах и модернизация перекрестков. На это мы запланировали более 96 млн гривен. На создание надлежащих условий для людей с ограниченными физическими возможностями заложено 8,3 миллиона. Здесь речь идет о приспособлении тротуаров и пешеходных переходов для людей с инвалидностью», — отметил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.

Реализация программы повышения организации и безопасности дорожного движения столицы позволит сократить количество смертельных случаев в 2022 году на 30% по сравнению с 2015 годом. Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.