Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 января 2019 года, 13:02

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Киевсовет наметил шаги по снижению смертности на дорогах столицы до 2022 года

22 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты поддержали городскую целевую программу по повышению организации и безопасности дорожного движения столицы до 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Соответствующая программа, которая рассчитана на четыре года, призвана создать комфортные и безопасные условия для всех участников дорожного движения и уменьшить уровень травматизма и смертности в столице. Ведь сейчас по количеству летальных исходов Киев опережает большинство европейских городов. За 2017 год смертность на дорогах по сравнению с 2016 годом выросла почти на 48%.

«Реализация программы будет способствовать уменьшению случаев превышения скорости, количества нетрезвых водителей, умышленных нарушений ПДД, неиспользования ремней безопасности и т.п. Значительное внимание уделено мерам по обеспечению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках. На это до 2022 года планируется потратить 58 млн грн. А на строительство светофорных объектов — 292,6 млн грн», — отмечается в сообщении.

«В целом финансирование программы на четыре года составляет 2,37 миллиарда гривен. Фактически половину этих средств — 1,07 миллиарда предоставляет Европейский инвестиционный банк. Мы еще летом прошлого года подписали финансовое соглашение о повышении безопасности автомобильных дорог украинских городов. Остальные 1,3 миллиарда будут выделяться из городского бюджета. Выполнение всех мероприятий, указанных в целевой программе, должно изменить тенденцию сверхвысокой опасности дорожного движения. К примеру, в планах — строительство элементов благоустройства на столичных автодорогах и модернизация перекрестков. На это мы запланировали более 96 млн гривен. На создание надлежащих условий для людей с ограниченными физическими возможностями заложено 8,3 миллиона. Здесь речь идет о приспособлении тротуаров и пешеходных переходов для людей с инвалидностью», — отметил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.

Реализация программы повышения организации и безопасности дорожного движения столицы позволит сократить количество смертельных случаев в 2022 году на 30% по сравнению с 2015 годом. Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1100) от 22/01/19 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1100)
Государство и юристы

Частная выгода

Отрасли практики

Долг и после

Судебная практика

Общий том

Тема номера:

Сделка под условием

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Адвокатское объединение «Юрлайн» объявляет о проведении V стипендиального конкурса

Arzinger захищає інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб на суму 40 млн грн

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом