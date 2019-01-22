Сегодня 22 января 2019 года, 13:02

Власти Франции решили оштрафовать Google на 50 млн евро

Национальная комиссия Франции по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала на 50 млн евро американского гиганта Google. Об этом пишет The Local. Google получил рекордный штраф от регулятора CNIL за неспособность предоставить доступную информацию о политике получения согласия на обработку данных, говорится в заявлении.

CNIL заявила, что Google усложнил пользователям управление настройками о возможности использования их личной информации, в частности, для целевой рекламы.

«Люди ждут от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы стремимся придерживаться этих ожиданий и требований. Мы изучаем решение для определения следующих шагов», — сказал представитель Google.

В мае 2018 года в ЕС вступили в силу новые положения о защите данных, в котором есть так называемый пункт о праве на забвение. Это означает, что Facebook, Google, Twitter и другие крупные компании обязаны удалить аккаунт и личные данные пользователя по первому запросу.

Кроме того, компании не имеют права передавать персональные данные пользователей в страны, где уровень защиты ниже, чем в ЕС.