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«Электронная демократия»: ЦИК впервые удовлетворил электронную жалобу

22 января 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Центральная избирательная комиссия впервые приняла к рассмотрению и удовлетворила поданное в электронной форме заявление, подписанное электронной подписью.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей.

«Впервые в своей истории Центральная избирательная комиссия приняла решение на основании электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. Было удовлетворено ходатайство общественной организации «Электронная демократия» относительно официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года», — отметил он.

В общественной организации «Электронная демократия» заявили, что «это важный шаг, который наглядно доказал законность использования электронных документов в избирательном процессе без необходимости внесения изменений в законодательство».

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