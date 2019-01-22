Сегодня 22 января 2019 года, 13:02

Руководитель вуза требовал взятку за установку кофейных автоматов

В Волынской области директора высшего учебного заведения поймали на взятке в 12 тыс. гривен. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Управления защиты экономики в Волынской области.

Установлено, что директор требовал эти деньги за то, что не будет препятствовать установке кофейных автоматов в учебном заведении. Его задержали на месте преступления сразу после получения денег в понедельник, 21 января с.г.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сотрудники правоохранительных органов ведут работу над тем, чтобы сообщить директору учебного заведения о подозрении.