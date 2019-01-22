он же e-mail

Сегодня 22 января 2019 года, 13:02

Стало известно, как будут отчитываться госпредприятия в интернете

С 2019 года украинские госпредприятия должны отчитываться в электронном виде. Указ о запуске единой электронной базы автоматизированного сбора, анализа, сведения отчетности и информации по фискальным рискам госпредприятий издали Министерство финансов и Министерство экономического развития. Документ был подписан 11 января, но точная дата введения системы пока неизвестна, сообщает правительственный портал.

Нововведение должно упростить госпредприятиям процедуру подачи отчетности в соответствующие министерства.

Так чиновники хотят повысить прозрачность деятельности предприятий. По действующему законодательству в настоящий момент все планы и отчеты госпредприятий направляются в бумажном виде.

Согласно проекту Минэкономразвития, госкомпаниям предлагается использовать единый формат для отчетов, сведения данных, электронных подписей для удостоверения источников и системы контроля уже заполненных документов.

Чиновники считают, что нововведение оптимизирует проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности госпредприятий и поможет обнаружить финансовые риски для более эффективного управления госимуществом.