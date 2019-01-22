Еврокомиссия назвала проблемы, связанные с продажей паспортов богатым иностранцам

Еврокомиссия (ЕК) считает, что практика ряда стран Евросоюза продавать гражданство или вид на жительство состоятельным иностранцам может привести к преступлениям, связанным с отмыванием денег, коррупцией и неуплатой налогов. В ЕК признают, что получатель гражданства может быть законопослушным, однако существуют определенные риски.
Документ, в котором ЕК предупреждает о них, должен быть обнародован в среду, 23 января 2019 года. С ним ознакомилось агентство Reuters. В частности, речь идет о Мальте, Кипре и Болгарии, где богатый иностранец может купить паспорт после перечисления значительных инвестиций. При этом происхождение средств может не проверяться должным образом.
Напомним: граждане России стали совершать больше сделок по покупке зарубежного жилья, рассматривая его в качестве выгодной инвестиции. Спрос на недвижимость в Европе с их стороны с начала года вырос более чем на 12%. Особой популярностью пользовалось жилье на Кипре и Мальте. Это связывают с действующими на островах паспортными программами.
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