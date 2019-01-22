Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 января 2019 года, 13:02

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Еврокомиссия назвала проблемы, связанные с продажей паспортов богатым иностранцам

22 января 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Еврокомиссия (ЕК) считает, что практика ряда стран Евросоюза продавать гражданство или вид на жительство состоятельным иностранцам может привести к преступлениям, связанным с отмыванием денег, коррупцией и неуплатой налогов. В ЕК признают, что получатель гражданства может быть законопослушным, однако существуют определенные риски.

Документ, в котором ЕК предупреждает о них, должен быть обнародован в среду, 23 января 2019 года. С ним ознакомилось агентство Reuters. В частности, речь идет о Мальте, Кипре и Болгарии, где богатый иностранец может купить паспорт после перечисления значительных инвестиций. При этом происхождение средств может не проверяться должным образом.

Напомним: граждане России стали совершать больше сделок по покупке зарубежного жилья, рассматривая его в качестве выгодной инвестиции. Спрос на недвижимость в Европе с их стороны с начала года вырос более чем на 12%. Особой популярностью пользовалось жилье на Кипре и Мальте. Это связывают с действующими на островах паспортными программами.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1100) от 22/01/19 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1100)
Государство и юристы

Частная выгода

Отрасли практики

Долг и после

Судебная практика

Общий том

Тема номера:

Сделка под условием

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Адвокатское объединение «Юрлайн» объявляет о проведении V стипендиального конкурса

Arzinger захищає інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб на суму 40 млн грн

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом