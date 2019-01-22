Генпрокурор рассказал, может ли ГПУ привлечь к ответственности В.Медведчука

Генеральная прокуратура Украины не может привлечь к уголовной ответственности Виктора Медведчука. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону, передает «РБК-Украина».
По словам Луценко, он мог бы привлечь к уголовной ответственности Виктора Медведчука только по двум статьям.
«Тут не стол заказов. Меня, например, просто «колбасит» от того, что Медведчук говорит по телевизору. Как гражданин я понимаю, что это уничтожает просто все, во что я верю. Но как у прокурора у меня есть к нему только две статьи. 111 статья (госизмена и переход на сторону врага в условиях конфликта — ред.). Он призывает к нарушению территориальной целостности Украины? Нет, он юрист, так не формулирует. 110 статья: призыв к свержению строя — тоже нет. Вот все, что я могу», — сказал Луценко.
Он также добавил, что он лично Виктора Медведчука как политика отторгает полностью и считает его «бедой Украины».
«Но как Генпрокурор я не могу его посадить так, как садили меня. Иначе во имя чего все это было?» — заявил Луценко.
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