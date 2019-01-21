Сегодня 22 января 2019 года, 00:03

LHS: правовые последствия признания сделки недействительной

По мнению Наталии Кузнецовой, когда речь идет о систематизированных нормативных актах, законодателям стоит аккуратно относиться к внесению изменений в такие акты. Лектор обратила внимание на статью 228 Гражданского кодекса (ГК) Украины - правовые последствия совершения сделки, нарушающей публичный порядок, осуществленной с целью, противоречащей интересам государства и общества.

По словам лектора, многие ученые критиковали то, во что превратилась данная статья.

Акцентируя внимание на недостатках статьи 230 ГК Украины "Правовые последствия совершения сделки под влиянием обмана" и статьи 231 ГК Украины "Правовые последствия сделки, совершенной под влиянием насилия", лектор отметила, что те, кто сталкивался на практике с данными нормами, наверняка смогли ощутить, как они работают. «В соответствии с положениями статей лицо, применившее обман, физическое или психическое влияние в отношении второго лица, обязано компенсировать убытки в двойном размере. При этом обратите внимание, что в отдельных случаях размер убытков может составлять огромную сумму, без учета двойного размера, как требуется в соответствии со статьей», - отметила г-жа Кузнецова. Как подчеркнула лектор, сложно и доказать факт совершения в отношении лица обмана или насилия.

Отдельное внимание спикер уделила вопросам признания сделок недействительными. Как уже говорилось в предыдущей лекции, недействительные сделки делятся на ничтожные и оспариваемые. Приводя в пример гражданское законодательство Республики Казахстан, спикер отметила, что в гражданском кодексе данной страны вышеупомянутая классификация отсутствует, так как все сделки подлежат оспариванию. «В нашем же законодательстве в связи с классификацией наблюдаются некоторые особенности», - отметила докладчик.

Известно, что условия ничтожности сделок четко определены в гражданском кодексе, но также указано, что суд может отойти от норм и принять иное решение. Подтверждением тому является часть 2 статьи 219 ГК Украины (нарушение требования нотариального удостоверения сделки). Суд может определить такую сделку действительной в случае, когда в ходе судебного процесса будет установлено, что заключение сделки соответствовало волеизъявлению обеих сторон, но в силу обстоятельств, которые не зависели от сторон, нотариальное удостоверение было невозможным.

Есть и другие примеры, о которых рассказала г-жа Кузнецова. Например, заключение сделки недееспособным лицом (не достигшим 14 лет). Ничтожной такая сделка признается в том случае, когда на ее совершение не было согласия родителей, усыновителей или опекунов (одного из них). Суд может признать такую сделку правомерной в случае, если родители недееспособного лица на протяжении месяца со дня заключения сделки не обратились ко второй стороне сделки с исковыми требованиями о признании ее ничтожной. Г-жа Кузнецова считает несовершенство данного положения в том, что такие сделки стоит признавать оспариваемыми, а не ничтожными.