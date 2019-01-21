Сегодня 21 января 2019 года, 18:12

ВККС и ОСМЭ совещаются по вопросу дальнейшего участия в конкурсе 11 кандидатов в ВАС (дополняется)

Сегодня в Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) состоялось второе специальное совместное заседание с Общественным советом международным экспертов (ОСМЭ) по вопросу соответствия кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАС) критериям, предусмотренным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О ВАС» (критериям добропорядочности — морали, честности и неподкупности). На повестке дня второго заседания — 12 кандидатов, подавляющее большинство из них судьи. Прежде чем перейти к главному вопросу совместного заседания, ВККС рассмотрела заявление судьи Хозяйственного суда Житомирской области, кандидата в ВАС Алексея Омельяна о прекращении его участия в конкурсе. Заявление было удовлетворено.

Вопросы, адресованные судье Тернопольского окружного административного суда, кандидата в ВАС Инны Билоус касались стоимости автомобиля, заполнения декларации родственных связей и сомнительные, по мнению ОСМЭ, судебных решений. В декабре 2013 года судья своим решением ограничила право на мирные собрания в Тернополе. Г-жа Билоус отметила, что ограничения права на мирные собрания распространялись только на месторасположение административных зданий и прилегающие территории, акцентировала внимание на отсутствии специального законодательства и подчеркнула, что право на мирные собрания не является абсолютным — в отдельных случаях подлежит ограничению.

Главный вопрос к судье Петропавловского районного суда Днепропетровской области, кандидата в ВАС Петра Бурды касался «выполнения с опозданием» почти 1000 решений на протяжении нескольких лет, хотя показатели его работы не превышали показатели нагрузки других судей его суда. Судья отметил, что после длительного вынужденного пропуска, связанного с незаконным увольнением, неправильно организовал свою работу.

Факт получения квартиры в Киеве и историю ее приватизации уточняли у судьи Голосеевского районного суда г. Киева, кандидата в Апелляционную палату ВАС Николая Дидыка. Через восемь месяцев после перевода из Хмельницкого в Киев, государство предоставило ему квартиру, на тот момент, как уточняют «международники», список претендентов на бесплатное жилье был большим. Как кандидат смог попасть в начало списка? Судья утверждал, что никаких действий по поводу внеочередного получения квартиры им не предпринималось. Квартира была распределена на Голосеевский райсуд, коллектив суда на своем собрании решил предоставить квартиру ему.

Вопрос судьи Донецкого окружного административного суда, кандидата в ВАС Вячеслава Дмитриева был вынесен на специальное совместное заседание в связи с тем, что в свое время он приобрел автомобиль Mitsubishi 2013 года выпуска по цене намного ниже рыночной. Судья объяснил низкую стоимость тем, что автомобиль потерпел значительного повреждений во время ДТП. Ремонт он делал собственными силами, в официальные центры Mitsubishi не обращался.

Дисциплинарные производства и принятие решение по делу, инициированному его коллегой — эти причины послужили вынесением материалов дела судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области, кандидата в ВАС Олега Кимстачова на специальное совместное заседание. Полномочия судьи у него были с 2012 года по 2017-й, уволился по собственному желанию, решив попробовать себя в других направлениях. В свое время г-н Кимстачов принял решение по делу по иску, инициировано его коллегой. В свою защиту судья указал, что в материалах гражданского дела не было ни одного упоминания о том что истец — судья. А он, как судья, не может наполнять материалы по своему усмотрению.

Предметом обсуждения кандидатуры судьи Апелляционного суда Кировоградского области, кандидата в ВАС Виктора Онуфриева стало приобретение матерью движимого и недвижимого имущества и то, что судья предоставил очень мало документов на подтверждение средств, накопленных родителями. Судья отметил, что квартира и автомобиль были приобретены родителями исключительно за их собственные средства и для личных нужд, в свое время они занимались реализацией сельскохозяйственной продукции.

В рамках обсуждения судьи Петриковского районного суда Днепропетровской области, кандидата в ВАС Ивана Соловьева рассматривалось несколько эпизодов: вопрос приобретения квартиры матерью кандидата в Харькове в 2007 году по стоимости, эквивалентной 1/5 рыночной стоимости такой квартиры. Судья подчеркнул, что квартира была приобретена за совместные сбережения родителей (отец кандидата — судья, в свое время возглавлял один из районных судов Днепропетровской области). А стоимость ниже рыночной кандидат объяснил тем, что жилье находилось на окраине города, инфраструктура развитой не была, квартира нуждалась в ремонте.

Кроме того члены ОСМЭ обратили внимание на то, что судья был назначен на должность судьи Петриковского районного суда в 2012 году, когда другой районный суд (за 36 км) возглавлял его отец. У ОСМЭ возникло беспокойство, что отец мог повлиять на назначение своего сына.

Председатель Малиновского районного суда Ровенской области, кандидат в ВАС Петр Феськов не предоставил ответы ОСМЭ вовремя, следовательно, у них возник только один вопрос – почему? Судья заверил, что ненамеренно – дома интернета нет, а на работе он был очень загруженный.

Руслан Хитрык сейчас работает на должности помощника председателя суда Рожищенского районного суда Волынский области и претендует на должность судьи ВАС. ОСМЭ вынесла его кандидатуру на заседание в связи с тем, что в свое время он был участником ДТП, в результате чего пострадало несколько лиц. Поступила информация, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но кандидат это опровергнул, указав, что состояние вызвано успокаивающими средствами, предоставленными врачами после происшествия. Г-н Хитрык отметил, что у него не было возможности избежать столкновения с автомобилем. Сейчас он судьей не работает — не прошел квалификационное оценивание, срок пятилетнего назначения истек, и он принял решение уволиться по собственному желанию.

Сейчас Татьяна Черныш безработная, но раньше она работала на должности судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области (уволилась через негативную атмосферу в суде), и это ее гражданское дело рассматривал судья Кимстачов. Этот эпизод — один из вопросов, рассматриваемых на совместном заседании ВККС и ОСМЭ. Г-жа Черныш считает, что статья 26 ГПК Украины о подсудности дел, в которых одной из сторон является суд или судья не распространяется на это дело, поскольку она защищала не свои личные интересы, как судьи, дело касалось интересов ее малолетнего сына.

Последним кандидатом сегодняшней повестки дня стал юрисконсульт ООО «Фортранс», адвокат Дмитрий Ягунов. Его пояснения касались подтверждения источников доходов, реагировал на письма, поступившие в ОСМЭ от его оппонентов. Он подтвердил, что на общественных началах работает в Администрации Президента Украины, является экспертом в сфере пенитенциарной реформы, соавтором законопроекта о пробации. Представители ОСМЭ акцентировали внимание, что ни хотели получить он него доказательства о его вкладе, о его роли в разработке этого законопроекта, поскольку к ним поступила информация, что г-н Ягунов только присутствовал на встречах рабочих групп.

В заседании объявлен небольшой перерыв. Обсуждение кандидатур продолжится в совещательной комнате.