Сегодня 21 января 2019 года, 18:12

Законодательные особенности гражданских сделок: лекция Наталии Кузнецовой в LHS

На этой неделе в Legal High School продолжается спецкурс «Новый взгляд на гражданское право» от гуру цивилистики Наталии Кузнецовой. Лекции текущей недели начались с темы сделок в гражданском праве с учетом современных взглядов.

«Нет ни одного судебного решения о признании недействительной сделки, которое бы обходило статью 203 Гражданского кодекса (ГК) Украины. Сделка является важной юридической конструкцией, помогающей решать те или иные вопросы, и занимает особое место в гражданском праве. В сфере юридических фактов сделки имеют наиболее удельный вес. Сделка создает возможность удовлетворить юридические потребности, без которой правоотношения возникнуть не могут» - такими словами спикер обосновала важность правового регулирования сделок в гражданском праве.

Г-жа Кузнецова рассказала, что представляют собой сделки как юридический факт. «Прежде всего сделка - это действие, которое, безусловно, выражается путем волеизъявления субъектами правомерных действий, направленных на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей», - отметила спикер.

Лектор озвучила обязательные условия действительности сделок, а также назвала виды недействительных сделок, среди которых сделки с недостатками содержания, формы, субъектного состава, волеизъявления и те, которые не направлены на установление реальных правовых последствий. Все недействительные сделки в соответствии с действующим гражданским законодательском делятся на ничтожные и оспариваемые.

Говоря о таком условии недействительности сделки, как несоблюдение формы содержания, Наталия Семеновна напомнила, что такими являются сделки, нарушающие публичный порядок, совершенные с целью, противоречащей интересам общества и государства (статья 228 ГК Украины), сделки, совершенные без разрешения органа опеки и попечительства (статья 224 ГК Украины), а также те, которые совершаются юридическим лицом без лицензии (статья 227 ГК Украины).

Подводя итоги, докладчик рассказала о сделках, которые не направлены на создание реальных правовых последствий, - фиктивных и мнимых сделках.