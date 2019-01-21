ВККС просит присылать предложения к проекту Порядка оценивания судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжает мероприятия по подготовке к утверждению Порядка и методологии оценивания судей.
Во исполнение статьи 90 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» такое оценивание должно проводиться с целью выявления индивидуальных требований относительно совершенствования, стимулирования судьи к поддержанию квалификации на должном уровне и профессиональному росту.
Оценивание проводится:
1) преподавателями (тренерами) Национальной школы судей Украины по результатам подготовки путем заполнения анкеты;
2) другими судьями соответствующего суда путем анкетирования;
3) самим судьей путем заполнения анкеты самооценки;
4) общественными объединениями путем независимого оценивания работы судьи в судебных заседаниях.
С текстом проекта Порядка можно ознакомиться по ссылке.
При разработке этого проекта Комиссией учитывались, в частности, международные стандарты системы оценивания судей, предложения Национальной школы судей Украины и профессиональных международных экспертов.
Утвердить Порядок планируется в марте 2019 года.
Предложения к проекту Порядка можно направлять до 1 марта 2019 года на электронный адрес: reg_oc@vkksu.gov.ua, по форме согласно ссылке.
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