Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 января 2019 года, 18:12

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Организатор убийства Екатрины Гандзюк объявлен в розыск

21 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства советника главы Херсонского городского совета, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц.

Левину предъявлены подозрения по части 2 пункта 4, пункту 6, пункту 11, пункту 12 статьи 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в расследовании убийства Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. По словам Генпрокурора, фамилия нового подозреваемого — Левин (имя фигуранта Генпрокурор не назвал). Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын — 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Он добавил, что, по версии следствия, именно Левин является ключевым фигурантом в организации нападения на Гандзюк. К тому же установлено, что Алексей Левин выехал из Украины в день, когда полицейские задержали первых подозреваемых по делу Гандзюк.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1098) от 15/01/19 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1098)
15 лет ГК Украины

Все годы записаны

Отрасли практики

Раскрыть зонтик

Судебная практика

Ордероносцы

Тема номера:

Акционная сцена

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Адвокатское объединение «Юрлайн» объявляет о проведении V стипендиального конкурса

Arzinger захищає інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб на суму 40 млн грн

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом