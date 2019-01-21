Организатор убийства Екатрины Гандзюк объявлен в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства советника главы Херсонского городского совета, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц.
Левину предъявлены подозрения по части 2 пункта 4, пункту 6, пункту 11, пункту 12 статьи 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Напомним: ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в расследовании убийства Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. По словам Генпрокурора, фамилия нового подозреваемого — Левин (имя фигуранта Генпрокурор не назвал). Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын — 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.
Он добавил, что, по версии следствия, именно Левин является ключевым фигурантом в организации нападения на Гандзюк. К тому же установлено, что Алексей Левин выехал из Украины в день, когда полицейские задержали первых подозреваемых по делу Гандзюк.
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