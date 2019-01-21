Сегодня 21 января 2019 года, 18:12

«Вопрос справедливости». Франция может обложить налогом «большую четверку» во главе с Google

Правительство Франции занимается разработкой законопроекта о налогообложении транснациональных корпораций с оборотом более 750 млн евро. Речь идет о Google, Amazon, Facebook и Apple. По словам министра экономики Брюно Ле Мэр, это «вопрос справедливости».

Об этом сообщает издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на Брюно Ле Мэра, министра экономики и финансов Франции. Этим четырем компаниям соответствует специальная аббревиатура, которая состоит из первых букв их названий — GAFA, передает Pravo.ru.

Как отметил министр, новый налог «коснется всех компаний, которые предлагают цифровые услуги, а их годовой оборот превышает 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции». По словам чиновника, налогообложение транснациональных корпораций является «вызовом XXI века» и «вопросом справедливости». Кабинет министров собирается в ближайшее время передать законопроект в парламент. Благодаря новому налогу казна Республики будет ежегодно пополняться, по подсчетам ведомства, на дополнительные 500 млн евро.

Ле Мэр также рассказал о готовности ведомства вести серьезную борьбу с уклонением от уплаты налогов, а также поставить вопрос о пересмотре международных налоговых правил. Как утверждает министр, парламентариям необходимо «следовать за деньгами, которые в целях уклонения от налогов идут туда, где их быть не должно».

В июне 2017 года Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере 2,4 млрд евро в связи со злоупотреблением доминирующим положением на рынке поисковиков. Помимо этого орган установил, что американская корпорация нарушила правила ЕС, поскольку предоставила преимущество своему сервису Google Shopping при поиске товаров через поисковик Google. Так, по версии Еврокомиссии, Google значительно занижала рейтинги сервисов-конкурентов, а ссылки на них появлялись не на первой странице поиска, а лишь начиная с четвертой.

В ноябре 2018 года в Совете ЕС рассказали о планах разработать налог на корпорации в сфере информационных услуг — «налог на Facebook». Органы власти тогда подчеркивали, что меры нужно ввести как можно скорее, поскольку отдельные страны Евросоюза могут сделать это самостоятельно на национальном уровне, что негативно скажется на едином европейском рынке.

Ранее Еврокомиссия разработала законопроект о так называемом цифровом налоге, который должен взиматься в размере 3% с доходов компаний на территории стран ЕС, включая международные корпорации, занимающиеся цифровыми технологиями. Это касается компаний, годовой оборот которых свыше 750 млн евро.