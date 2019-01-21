Завтра КСУ рассмотрит законопроект о переименовании Кировоградской области

22 января в 10.00 Большая Палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) (№8380) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.
Верховная Рада Украины обратилась в КСУ с ходатайством предоставить заключение о соответствии указанного законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.
Законопроектом предлагается в части второй статьи 133 Конституции Украины слово «Кировоградская» заменить словом «Кропивницкая».
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
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