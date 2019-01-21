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Председатель ООАС Олег Глуханчук отмечает, что запуск ЕСИТС сэкономит средства и время

21 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Вопрос запуска Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) сегодня волнует не только участников дела, но и в первую очередь судейский корпус. Еще один вопрос повестки дня — охрана судов. Как эти процессы организованы в Одесском окружном административном суде (ООАС), рассказал в интервью «Юридической практике» его председатель Олег Глуханчук.

Он пояснил, что пока еще система не заработала централизованно, в ООАС охрана осуществляется подразделениями Национальной гвардии Украины.

«С целью обеспечения порядка и защиты сотрудников и посетителей от возможных инцидентов у входа в любой дом правосудия должны стоять специальные ограждения. Решая этот вопрос, я позаимствовал у европейских коллег идею стеклянных оградительных конструкций, которые мы установили в центральном холле суда. По моему мнению, такие ограждения создают ощущение открытости и прозрачности пространства, одновременно выполняя защитную функцию», — рассказал г-н Глуханчук.

По мнению председателя суда, запуск ЕСИТС, пожалуй, одна из самых актуальных новостей сегодня в судебной системе. «Да и в целом Единая судебная информационно-телекоммуникационная система — это революционное изменение в работе судов. Отмечу, что электронный документооборот между судом и участниками процесса частично уже работал в ООАС, хотя мы не входили в число пилотных судов. Этот процесс происходил путем регистрации пользователей на портале, после чего мы их подключали к своей системе документооборота, и все документы, которые появлялись в их деле, автоматически приходили на указанные электронные адреса. Поэтому данный процесс для нашего суда не вызывает серьезных трудностей, хотя, конечно, есть вопросы технического характера и обеспечения. Работа с делами в электронной форме судей не пугает. Думаю, что запуск ЕСИТС значительно упростит работу, сэкономит средства и время на изготовление бумажных копий документов, поездки в суд, почтовые услуги. Пока остается открытым вопрос технического оснащения. У нас есть две системы видео-конференц-связи. Со временем все залы заседаний будут оборудованы этими системами с установлением экранов для просмотра электронных доказательств или материалов дела, а также для обеспечения связи с участниками процесса дистанционно», — отмечает г-н Глуханчук.

Более подробно об этих процессах и работе суда в целом читайте в свежем номере «Юридической практики» №5 от 22 января 2019 года в материале «Изменение ко времени».

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