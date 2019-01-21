Сегодня 21 января 2019 года, 18:13

Суд рассмотрит дело об изменении наименования партии «Всеукраинский оппозиционный блок»

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Сергея Ларина к Министерству юстиции Украины, третьи лица — политические партии «Всеукраинский оппозиционный блок», «Оппозиционный блок» и Центральная избирательная комиссия.

Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

Истец просит суд признать противоправным и отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений в учредительных документах юридического лица — политической партии «Всеукраинский оппозиционный блок», а именно: изменение полного наименования, изменение сокращенного наименования, другие изменения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований. Также истец просит суд признать противоправным и отменить соответствующую запись в Реестре и обязать Министерство юстиции Украины ее исключить из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, что на днях Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении к ранее поданному административному иску, где истцом также выступает Сергей Ларин.

Определением суда от 17 января 2019 года такое заявление было удовлетворено частично, а именно: приостановлено решение государственного регистратора путем приостановления действия регистрационной записи о внесении изменений в ЕГР в части регистрации изменений в учредительных документах «Партии мира и развития», связанных с изменением названия указанной политической партии на «Оппозиционный блок — Партия мира и развития».