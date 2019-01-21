Сегодня 21 января 2019 года, 18:12

ЦИК не должна помогать в исправлении неточностей в документах потенциальных кандидатов

Нормы действующего законодательства не уполномочивают Центральную избирательную комиссию освобождать кандидатов от уплаты денежного залога и оказывать техническую помощь в целях исправления неточностей в предоставленных документах, а предписания статьи 19 части 2 Конституции Украины запрещают ей действовать по своему усмотрению.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев апелляционную жалобу по иску к Центральной избирательной комиссии о признании противоправным и отмене постановления ЦИК от 11 января 2019 года №49 об отказе в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года (дело №855/6/19).

Соответствующая информация опубликована на портале судебной власти Украины.

ЦИК отказала истцу в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах из-за несоблюдения требований Закона Украины «О выборах Президента Украины». В постановлении ЦИК, в частности, указано, что истец не заявил о самовыдвижении; к заявлению не приложил документ о внесении денежного залога в размере 2,5 млн гривен; в заявлении отсутствует согласие на обнародование биографических сведений и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления; к заявлению не приложены декларация лица, автобиография, предвыборная программа в электронном виде, фотографии размером 4 х 6 см. Кроме того, предоставленная в бумажном виде автобиография истца также не содержит ряда обязательных сведений.

Не согласившись с решением ЦИК, истец обратился в суд с требованиями обязать ЦИК освободить его от уплаты денежного залога, помочь исправить неточности в поданных документах и зарегистрировать его кандидатом на пост Президента Украины на основании Конституции Украины как нормы прямого действия.

Суд первой инстанции отказал истцу в полном объеме.

Верховный Суд согласился с этим решением, отметив, что требования истца обязать ЦИК освободить его от уплаты денежного залога по состоянию его здоровья, а также помочь исправить неточности в поданных документах безосновательны, поскольку нормами действующего законодательства такая возможность не предусмотрена, в свою очередь органы государственной власти должны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (части 2 статьи 19 Конституции Украины).

Конституция Украины только декларирует право человека быть избранным, в том числе и на пост Президента Украины, а способ реализации этого права определяется специальным законом.

Поскольку истцом не соблюдены определенные законом условия регистрации, оснований для удовлетворения иска не было.